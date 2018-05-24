Закон об Антикоррупционном суде: в Раде рассказали, когда примут и что помешало

Первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко прогнозирует, что депутаты примут закон об Антикоррупционном суде в июне 2018 года.

Об этом она написала в Фейсбуке.

"Мой прогноз оправдывается – закон об Антикоррупционном суде будет принят в июне. Никакой "зрады" и затягивания, как некоторые пытаются трактовать. Идет нормальная работа и рассмотрение поправок, которые больше 1900. Сегодня рассмотрели 1000 поправок, кстати, их представили различные фракции и депутаты, от провластных и оппозиционных фракций, и обсуждение идет ровно, без попытки что-то затягивать или сорвать", – написала она.

Также политик напомнила предысторию законопроекта об Антикоррупционном суде. "В 2015 г. группа нардепов антикорупционеров зарегистрировала свой проект закона о суде, чем сделала невозможным представление другого проекта (согласно регламенту). Их законопроект получил сокрушительный вывод Венецианской комиссии. Затем мы год не могли проголосовать за отзыв этого непрофессионально написанного проекта, так как все те же депутаты кричали, что это хитрый план по блокированию создания суда. И пока не проголосовали за отзыв этого раскритикованного венецианкой законопроекта антикоррупционеров, президент не мог внести новый закон своего авторства", – отметила Геращенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ В БПП дали новый прогноз по голосованию за закон об Антикоррупционном суде

"Сейчас движемся по нормальному графику и регламенту. В марте рассмотрели в первом чтении, затем все желающие подали поправки, затем комитет их обработал и теперь очередь сессионный зал принять решение. Это полная ответственность ВР. Наше домашнее задание, которое должны выполнить в июне," – подытожила она.

Ранее нардеп от БПП Сергей Алексеев заявлял, что Верховная Рада может рассмотреть законопроект об Антикоррупционном суде в четверг, 24 мая.

Напомним, председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил, что голоса для поддержки закона о Высшем антикоррупционном суде будет найти непросто.