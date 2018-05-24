Закон об Антикоррупционном суде: в Раде рассказали, когда примут и что помешало
Геращенко прогнозирует, что Рада примет закон об Антикоррупционном суд в июне
Первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко прогнозирует, что депутаты примут закон об Антикоррупционном суде в июне 2018 года.
Об этом она написала в Фейсбуке.
"Мой прогноз оправдывается – закон об Антикоррупционном суде будет принят в июне. Никакой "зрады" и затягивания, как некоторые пытаются трактовать. Идет нормальная работа и рассмотрение поправок, которые больше 1900. Сегодня рассмотрели 1000 поправок, кстати, их представили различные фракции и депутаты, от провластных и оппозиционных фракций, и обсуждение идет ровно, без попытки что-то затягивать или сорвать", – написала она.
Ранее нардеп от БПП Сергей Алексеев заявлял, что Верховная Рада может рассмотреть законопроект об Антикоррупционном суде в четверг, 24 мая.
Напомним, председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил, что голоса для поддержки закона о Высшем антикоррупционном суде будет найти непросто.
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