Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,3
27,67

Закон об отмене депутатской неприкосновенности передали на подпись Зеленскому

4 сентября, 00:34

Закон 3 сентября уже был возвращен с подписью председателя Верховной Рады

/ Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Закон об отмене депутатской неприкосновенности, который Верховная Рада приняла 3 сентября, уже подписал Председатель ВР Дмитрий Разумков и он направлен на подпись Президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Информация об этом размещена на сайте ВР.

Реклама

Так, в графе о дате и состоянии прохождения документа отмечается, что закон передан на подпись президенту. При этом в карточке законопроекта уточняется, что закон 3 сентября уже был возвращен с подписью председателя Верховной Рады и в тот же день направлен на подпись президенту.

В тренде
Заседание Верховной Рады: все подробности онлайн

Напомним, накануне в парламент пришел президент Украины. Владимир Зеленский обратился к депутатам с призывом поддержать отмену неприкосновенности. Он объяснил, что в случае принятия закона у депутатов останется индемнитет, то есть они не будут нести ответственность за политические решения, за голосования и любые публичные выступления. Речь идет только о криминальных преступлениях. Также читайте, как голосовали депутаты в Раде за отмену неприкосновенности.

Видео: Facebook

Позже президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Верховную Раду за отмену депутатской неприкосновенности и призвал работать в таком же духе и дальше. 

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

закон Рада Зеленский неприкосновенность подпись

Источник: Сегодня

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Заседание Верховной Рады: все подробности онлайн
Заседание Верховной Рады: все подробности онлайнПолитика
Комитеты Рады: куда вошли Порошенко, Вакарчук и Тимошенко
Комитеты Рады: куда вошли Порошенко, Вакарчук и ТимошенкоПолитика
Министр без Facebook: что известно о новом главе МИДа Вадиме Пристайко
Министр без Facebook: что известно о новом главе МИДа Вадиме ПристайкоПолитика
Беларусь закрыла границу с Украиной: Лукашенко назвал причину
Беларусь закрыла границу с Украиной: Лукашенко назвал причинуПолитика
Зеленский собирает руководство Рады, Кабмина и силовиков: стали известны детали
Зеленский собирает руководство Рады, Кабмина и силовиков: стали известны деталиПолитика
Зеленский созывает руководителей Рады, Кабмина и силовиков
Зеленский созывает руководителей Рады, Кабмина и силовиковПолитика

Новости партнеров

Loading...