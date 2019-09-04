Закон об отмене депутатской неприкосновенности передали на подпись Зеленскому

Закон 3 сентября уже был возвращен с подписью председателя Верховной Рады

/ Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Закон об отмене депутатской неприкосновенности, который Верховная Рада приняла 3 сентября, уже подписал Председатель ВР Дмитрий Разумков и он направлен на подпись Президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Информация об этом размещена на сайте ВР.

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Так, в графе о дате и состоянии прохождения документа отмечается, что закон передан на подпись президенту. При этом в карточке законопроекта уточняется, что закон 3 сентября уже был возвращен с подписью председателя Верховной Рады и в тот же день направлен на подпись президенту.

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Напомним, накануне в парламент пришел президент Украины. Владимир Зеленский обратился к депутатам с призывом поддержать отмену неприкосновенности. Он объяснил, что в случае принятия закона у депутатов останется индемнитет, то есть они не будут нести ответственность за политические решения, за голосования и любые публичные выступления. Речь идет только о криминальных преступлениях. Также читайте, как голосовали депутаты в Раде за отмену неприкосновенности.

Видео: Facebook

Позже президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Верховную Раду за отмену депутатской неприкосновенности и призвал работать в таком же духе и дальше.

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