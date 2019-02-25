Закон об украинском языке и допуск иностранных военных в Украину: планы Рады на неделю

Народные депутаты возьмутся за блок вопросов национальной безопасности и обороны и попытаются запустить работу ГБР

Фото: Facebook

Закон об украинском языке и допуск иностранных военных в Украину: планы Рады на неделю //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/3cb/0fd/5c73cb0fd3940.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/3cb/0fd/5c73cb0fd3940.jpg 2019-02-25T13:02:00+02:00 Политика Народные депутаты возьмутся за блок вопросов национальной безопасности и обороны и попытаются запустить работу ГБР

На этой пленарной неделе Рада попробует принять закон о военных учениях в Украине с допуском иностранного контингента, рассмотрит блок вопросов национальной безопасности и обороны, законопроект по Госбюро расследований, а в четверг планируется рассмотрение законопроекта о государственном языке. Об этом заявил на Согласительном совете лидеров парламентских фракций спикер Верховной Рады Андрей Парубий.

Он предложил начать пленарную неделю (во вторник) с рассмотрения законопроекта о внесении изменений в Жилищный кодекс Украинской ССР и других законодательных актов Украины относительно обеспечения прав собственников (пользователей) помещений жилого дома, который не успели закончить на прошлой пленарной неделе.

Также депутаты рассмотрят блок вопросов национальной безопасности и обороны, в частности проект закона об одобрении решения президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2019 году для участия в многонациональных учениях.

Вторым блоком во вторник предлагается рассмотреть вопрос по Государственному бюро расследований. Принятие законопроекта позволит запустить работу нового правоохранительного органа.

В среду будут традиционно ратификации, а в четверг парламентарии займутся законопроектом №7473 о внесении изменений в Таможенный кодекс – документ является важным для выполнения Соглашения об ассоциации. Парубий предложил с него и начать заседание.

"И в четверг, как только Комитет по вопросам культуры подготовит ко второму чтению закон о государственном языке, мы перейдем к его рассмотрению", – добавил спикер Рады.

Напомним, в октябре прошлого года Рада приняла закон об украинском языке. Согласно документу, все сферы жизнедеятельности страны хотят обязать использовать исключительно украинский язык. Следить за исполнением закона будут "языковые инспекторы". Они смогут присутствовать на заседании любых госорганов, требовать документы у общественных организаций и политических партий, а также назначать размеры штрафов.

На прошлой неделе, 19 февраля, в Верховной Раде проходило спецзаседание по случаю пятой годовщины российской агрессии, в котором приняли участие, среди прочего, президент Украины Петр Порошенко и президент Евросовета Дональд Туск. Смотрите выступление в сюжете "Сегодня".

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