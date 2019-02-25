Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,02
30,6
УКР
Главная Больше  Новости политики

Закон об украинском языке и допуск иностранных военных в Украину: планы Рады на неделю

Сегодня, 13:02

Народные депутаты возьмутся за блок вопросов национальной безопасности и обороны и попытаются запустить работу ГБР

Фото: Facebook
Закон об украинском языке и допуск иностранных военных в Украину: планы Рады на неделю //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/3cb/0fd/5c73cb0fd3940.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/3cb/0fd/5c73cb0fd3940.jpg Политика Народные депутаты возьмутся за блок вопросов национальной безопасности и обороны и попытаются запустить работу ГБР

На этой пленарной неделе Рада попробует принять закон о военных учениях в Украине с допуском иностранного контингента, рассмотрит блок вопросов национальной безопасности и обороны, законопроект по Госбюро расследований, а в четверг планируется рассмотрение законопроекта о государственном языке. Об этом заявил на Согласительном совете лидеров парламентских фракций спикер Верховной Рады Андрей Парубий.

Он предложил начать пленарную неделю (во вторник) с рассмотрения законопроекта о внесении изменений в Жилищный кодекс Украинской ССР и других законодательных актов Украины относительно обеспечения прав собственников (пользователей) помещений жилого дома, который не успели закончить на прошлой пленарной неделе.

Также депутаты рассмотрят блок вопросов национальной безопасности и обороны, в частности проект закона об одобрении решения президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2019 году для участия в многонациональных учениях.

Вторым блоком во вторник предлагается рассмотреть вопрос по Государственному бюро расследований. Принятие законопроекта позволит запустить работу нового правоохранительного органа.

В среду будут традиционно ратификации, а в четверг парламентарии займутся законопроектом №7473 о внесении изменений в Таможенный кодекс – документ является важным для выполнения Соглашения об ассоциации. Парубий предложил с него и начать заседание.

"И в четверг, как только Комитет по вопросам культуры подготовит ко второму чтению закон о государственном языке, мы перейдем к его рассмотрению", – добавил спикер Рады.

Напомним, в октябре прошлого года Рада приняла закон об украинском языке. Согласно документу, все сферы жизнедеятельности страны хотят обязать использовать исключительно украинский язык. Следить за исполнением закона будут "языковые инспекторы". Они смогут присутствовать на заседании любых госорганов, требовать документы у общественных организаций и политических партий, а также назначать размеры штрафов.

На прошлой неделе, 19 февраля, в Верховной Раде проходило спецзаседание по случаю пятой годовщины российской агрессии, в котором приняли участие, среди прочего, президент Украины Петр Порошенко и президент Евросовета Дональд Туск. Смотрите выступление в сюжете "Сегодня".

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Рада, законопроект, украинский язык, Парубий

Вы сейчас просматриваете новость " Закон об украинском языке и допуск иностранных военных в Украину: планы Рады на неделю". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Раде предложили новое наказание для депутатов-прогульщиков

21 февраля, 12:36

В парламенте неоднократно фиксировали полупустой сессионный зал, что делало невозможным принятие решений

Яценюк о выступлении Туска в Раде: "Это великие слова"

19 февраля, 14:03

В выступлении президента Европейского Совета четко прозвучало ясное видение европейского будущего Украины

"Кремль обречен на поражение": Порошенко рассказал о провале России в Украине

19 февраля, 13:49

Украина тактически уже выиграла войну у России, считает глава украинского государства

Порошенко прямо в Раде подписал закон о курсе Украины в ЕС и НАТО

19 февраля, 13:28

Сегодня в парламенте проходит спецзаседание, посвященное годовщине российской агрессии

Полезно знать: МАУ ввела новшество для пассажиров с ручной кладью

До тюрьмы его ставили в один ряд с Магомаевым и Кобзоном

Почему хочется сладкого — чего не хватает в организме

В Днепропетровскую область вторглись российские спецслужбы, - СБУ

Подводные камни установки счетчика

Индексация пенсий в марте затронет около 10 миллионов пенсионеров

В Украине обвалилось производство водки, а коньяк вообще исчез

Пенсии в Украине поднимут выше, чем обещали

США могут завести свой флот в Мариуполь: неожиданный сценарий

Разоблачение Пеле. Фальшивый Король футбола?
Загрузка...

400 метров по-украински: два наших пловца – на одном пьедестале в Бельгии

Вчера, 22:25

Михаил Романчук завоевал золото, а его соотечественнику Сергею Фролову на этой же дистанции досталась бронза

Три трассы в Украине могут стать платными: "Укравтодор" назвал направления

Сегодня, 07:51

Из 10 вариантов платными могут быть три. Эксперты: народ заманят разными тарифами

Субсидии урежут, получателей проверят трижды, а незаконно полученную помощь придется вернуть: власть готовит новый законопроект

Вчера, 07:38

Кабмин планирует верифицировать получателей всех видов госпомощи 

"Или штраф 170 тысяч гривен, или конфискация": что ждет теперь владельцев евроблях

23 февраля, 07:38

Интвервью с Зоей Быстровой, начальником управления организации таможенного контроля и оформления Киевской городской таможни

Потепление и осадки: прогноз погоды в Украине на неделю

23 февраля, 07:25

В понедельник, 25 февраля снега и дождя не ожидается. С запада надвигается очередное потепление

Крестные родители: кому нельзя становиться крестными

Кейт дала пощечину Меган: королевская семья дала комментарий

Зеленский бросил личный вызов Путину, - Портников