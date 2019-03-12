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Закон об украинском языке не ограничит права нацменьшинств – Княжицкий

Сегодня, 11:38

По законопроекту проведены дипломатические переговоры и на Западе его признали демократическим

Николай Княжицкий
Николай Княжицкий. Фото: Facebook
Закон об украинском языке не ограничит права нацменьшинств – Княжицкий //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/77d/a1a/5c877da1aab18.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/77d/a1a/5c877da1aab18.jpg Политика По законопроекту проведены дипломатические переговоры и на Западе его признали демократическим

Законопроект №5679-д о функционировании украинского языка как государственного никоим образом не нарушает права нацменьшинств в Украине и способствует защите украинского языка. об этом заявил народный депутат, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий во время доклада по документу.

По его словам, законопроект также выносился на обсуждение с руководством Евросоюза и НАТО и там согласились, что он демократический.

"Мы провели серьезные дипломатические переговоры, разговоры, в том числе и с руководством Европарламента, руководством НАТО, мы посетили вместе с председателем Верховной Рады Андреем Парубием и убедили в том, что этот закон является демократическим, каковым он на самом деле является. Принятие закона будет способствовать и защите украинского языка, и никоим образом не будет ограничивать права национальных меньшинств, языки коренных народов", – сказал Княжицкий.

Напомним, в октябре прошлого года Рада приняла закон об украинском языке. Согласно документу, все сферы жизнедеятельности страны хотят обязать использовать исключительно украинский язык. Следить за исполнением закона будут "языковые инспекторы". Они смогут присутствовать на заседании любых госорганов, требовать документы у общественных организаций и политических партий, а также назначать размеры штрафов. Читайте подробней о новом законе о государственном языке.

В свою очередь в комментарии сайту "Сегодня" глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко и директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала объяснили, когда стоит ожидать решения Рады по украинскому языку и что может этому препятствовать. Политологи настроены оптимистично, но напоминают о более чем 2000 правок.

Спикер Рады Андрей Парубий также обратился к депутатам и объяснил им, что это их долг принять "языковой" закон. Подробней смотрите в сюжете "Сегодня".

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Тег закон, Рада, украинский язык, княжицкий , языковой закон

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Источник:

УНИАН

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