Закон об увеличении числа членов ЦИК вступил в силу

Сегодня, 09:54

Решение Рады увеличить состав ЦИК до 17 человек было опубликовано в официальном издании

Фото: AFP
Фото: AFP

Закон об увеличении состава Центральной избирательной комиссии до 17 человек был опубликован в официальной газете Верховной Рады 20 сентября и вступил в силу с момента опубликования.

Увеличение числа членов ЦИК с 15 до 17 членов предусмотрены изменениями в статью 6 закона Украины "О Центральной избирательной комиссии". Предполагается, что новое количество членов Комиссии позволит добиться представительства в ней всех крупнейших политических сил.

Напомним, что изменения в закон депутаты Верховной Рады приняли 18 сентября, а позже отклонили предложение об отмене голосования за изменение количества членов ЦИК.

Уже на следующий день, 19 сентября, председатель парламента Андрей Парубий подписал документ и направил его главе государства. В свою очередь, президент Украины Петр Порошенко также поставил свою подпись, и уже 20 сентября новая редакция закона была опубликована.

Также мы сообщали, что, по мнению координатора избирательных программ гражданской сети "Опора" Ольги Айвазовской, президентская кампания под угрозой срыва из-за того, что депутаты никак не могут сменить старый состав ЦИК на новый и назвала три сценария на выборах в Украине.
закон, выборы, Рада, ЦИК

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