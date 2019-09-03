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Конституционный суд рассмотрит закон Зеленского об уменьшении количества депутатов

3 сентября, 20:12

КСУ даст свой вердикт насчет конституционности сокращения Верховной Рады и отмены мажоритарки

Владимир Зеленский в Верховной Раде

Владимир Зеленский в Верховной Раде / Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Президентский законопроект №1017, предполагающий сокращение количества членов украинского парламента на треть, включен в повестку дня второй сессии Верховной Рады и направлен в Конституционный суд.

Соответствующее решение 3 сентября поддержали 258 народных депутатов.

Напомним, что данный законопроект предлагает внести поправки в статью 76 Конституции, установив конституционный состав Верховной Рады в 300 избираемых на пять лет народных депутатов, а не 450, как сейчас.

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Кроме того, законопроект Зеленского исключает положение о том, что выборы народных депутатов Украины происходят на определенных конституционных принципах – "на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права путем тайного голосования", а также закрепляет требование к будущим нардепам – владение украинским языком.

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Также инициатива предполагает отмену мажоритарки – в статье 77 будет сказано о том, что Верховная Рада избирается по пропорциональной избирательной системе.

Законопроект направляется в КСУ для получения заключения о его соответствии требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины.

"Сегодня" внимательно следят за событиями вокруг пленарной сессии депутатов 3 сентября. Ознакомиться со всеми подробностями вы можете в статье на нашем сайте.

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Верховная Рада нардепы нардеп мажоритарка народные депутаты

Источник: УНИАН

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