Закончить войну за часы: Порошенко извинился за обещание, данное в 2014 году

Президент Украины Петр Порошенко извинился перед украинцами за свою обещание в 2014 году, после победы на президентских выборах, быстро закончить войну на Донбассе, и пожалел, что породил в обществе завышенные ожидания. Об этом он заявил во время мероприятий в Днепре по случаю празднования Дня флага.

"Более четырех года назад я заявил, что АТО продлится часы, а не месяцы. Теперь уже не так важно, в каком контексте эти слова были сказаны. Не важна и образность заявления. Люди восприняли ее как возможность завершить войну очень и очень быстро. Жалею, что породил завышенные ожидания. Искренне извиняюсь, что подал надежду, которая не сбылась. Жаль, что дал обещание, которое не оправдалось. Прошу за это прощения", – заявил он.

По его словам, для него это серьезный урок, что нужно осторожно и ответственно относиться к своим словам и обещаниям, честного и откровенного. Президент признал, что надо не обещание быстрого окончания войны, а строить сильную армию, которая сможет держать оборону в противостоянии с агрессором – причем не только на Донбассе, но и по всей границе с Россией.

"Мы ничего не хотим больше, чем мира. И никто не хочет мира больше, чем мы. Мир обязательно наступит на нашей земле. Обеспечить его может единство украинского народа, боеспособное войско, которое день за днем становится все сильнее. Совместными усилиями мы это точно сделаем. Для нашей армии важны и ракеты, и пушки, и танки, и самолеты. Но так же необходимым остается и наш украинский флаг, который нас объединяет. Флаг, всех нас ведет к победе", – подчеркнул глава государства.

Напомним, в мае 2014 года, после победы на президентских выборах, Порошенко пообещал быстро закончить войну. "Антитеррористическая операция не может, и не будет продолжаться 2-3 месяца. Она должна и будет длиться часы… Мы посмотрим уже в очень скором времени на эффективность антитеррористической операции".

Как заявлял на днях Порошенко, украинская армия способна остановить Россию. По его мнению, чем сильнее будет украинская армия, тем быстрее придет мир в нашу страну. Глава государства также пригласил киевлян 24 августа на Крещатик, чтобы посмотреть военный парад и увидеть, кто и что защищает Украину от агрессора.

В свою очередь командующий операцией Объединенных сил, генерал-лейтенант Сергей Наев рассказывал, что помешало закончить конфликт на Донбассе в 2014 году. По его словам, все могло бы закончиться быстро и с минимальными человеческими потерями.