Законопроект о Национальной службе защиты: как он будет работать в Украине

В Украине убивают важных свидетелей

Более 10 лет назад ценного свидетеля Максима Курочкина застрелили на пороге столичного суда. А в марте 17-го депутата Госдумы Вороненкова – у киевского отеля. На защиту важного свидетеля казна тратит по полтора миллиона гривен в год, чтобы дать несколько охранников, но это не спасает от нападений в оживленных местах и ​​взрывчатки в автомобиле.

Новое лицо, страна, документы. Это – государство обещает ценным свидетелям, например тем, кто перешел на сторону Украины и готов свидетельствовать против России в Гаагском трибунале. Законопроект о Национальной службе защиты – уже в парламенте.

Эта история началась с того, что у Дмитрия убили отца. Чтобы скрыться от правосудия, убийца сбежал в оккупированный Донецк.

"Друг позвонил мне и говорит - я знаю, где он, говорит в Донецке. Приезжай к нам, сразу мне ничего не сказали, что нужно будет вступать куда-то, просто сказал, приезжай к нам, я помогу тебе найти", – рассказывает Дмитрий.

А закончилось тем, что двух парней чуть не отправили на фронт воевать против Украины.

Молодые люди, сами того не желая, стали свидетелями участия России в войне против Украины.

"Нам сразу сказали, намек дали, что нас от туда просто так никто не отпустит. После того, что видели. Много знаем", – делится Александр.

Это случилось два года назад. Он шел по тротуару. Его сопровождал охранник. И вдруг мужчину кто-то позвал. Он обернулся ... Выстрел.

Именно так был убит Денис Вороненков - бывший депутат Государственной думы России, который давал показания о государственной измене Виктора Януковича, и который знал, кто и как принимал решение во время вторжения России в Украине.

А еще было убийство Амины Окуевои.

Но почему в Украине убивают важных свидетелей и как это предотвратить?

"Эта тема стала не просто острой, она стала больной. Мы видим, что громко выстреливает, ну раз в полгода, а вообще происходит гораздо чаще - убийства, угрозы", – говорит Денис Монастырский, эксперт.

Чтобы довести до логического завершения любое расследование, нужны свидетели. Но как быть, когда очевидец соглашается свидетельствовать, но он не уверен в своей безопасности.

"Очевидно, когда речь идет о раскрытии какой-то мафиозной группировки, каких-то высокопоставленных коррупционеров, то тот, или иной свидетель думает, а зачем мне давать показания, говорить правду в суде, если через год, или через два, когда обо мне все забудут, меня возьмет кто-то и убьет", – говорит Антон Геращенко, народный депутат Украины.

В настоящее время под защитой правоохранительных структур в Украине находится около трехсот-четырехсот человек.

"Существующие механизмы защиты не работают. На сегодняшний, ну если вы там свидетель, или вы ключевой игрок – вам могут выдать оружие для защиты, кнопку по которой вы у себя в квартире можете вызвать сотрудников полиции. Либо самое надежное, это приставить двух-трех-четырех условно бойцов Национальной полиции, или СБУ, которые будут вас охранять", – говорит эксперт.

Но здесь стоит вспомнить Максима Курочкина, бизнесмена, криминального авторитета и политического деятеля. Его убил снайпер во дворе суда, где было очень много правоохранителей.

"Четкие угрозы, которые продолжают идти, даже если он находится под охраной, очень часто приводят к тому, что свидетель отказывается от своих показаний, меняет свои показания и тому подобное", – говорит эксперт.

Именно поэтому в Украине предлагают создать новый орган, а именно Национальную службу по защите свидетелей и пострадавших.

"Сейчас в этой сфере полный бардак. Каждая правоохранительная структура сама занимается защитой свидетелей. СБУ само по себе, НАБУ само по себе, полиция сама по себе", – говорит Геращенко.

Но вернемся к Дмитрию и Александру. Когда ребята попали в оккупированный Донецка, их встретил товарищ, который обещал помочь отыскать убийцу. Вместо этого – начал вербовать Дмитрия и Александра в незаконное банд-формирование - батальон "Восток".

Дмитрия и Александра боевики хотели отправить на передовую, но когда ребята отказались, их посадили в яму.

"Когда мы в яме сидели, сами мужики нам рассказывали, что русские нам здесь помогают, они сюда приезжают. Их ночью привозят, они воюют, а потом отходят, чтобы их никто не видел", – говорит Александр.

Впоследствии ребятам удалось убежать. Они обратились в Службу безопасности Украины, потому что готовы давать показания, но как их защитить?

Кястутис Ланчинскас – глава европейской миссии, которая помогает Украине реформировать правоохранительную систему. А еще Ланчинскас 30 лет проработал в полиции Литвы. Рассказывает, что проблемой защиты свидетелей в его стране начали заниматься еще в девяностых.

"Был у нас случай 24-25 лет назад. Владелец большого супермаркета применил оружие и застрелил трех рэкетиров, а также двух-трех ранил, когда они пришли требовать деньги. Владелец магазина и члены его семьи стали частью программы защиты свидетелей. Им сменили место жительства и документы. И до сих пор никому не известно, где они живут и чем занимаются.

Что предлагают в Украине? Национальная служба по защите свидетелей и пострадавших.

"Мы говорим о создание небольшого органа, речь идет о 150 людях, которые будут оценивать риски, это то, чего у нас имеется сейчас. И готовить принятие решения, что человек должен войти в программу по защите свидетелей", – говорит эксперт.

В случае создания, служба прибегать к различным методам защиты свидетелей, даже радикальным - таким как, например, изменение внешности, обещают авторы идеи.

Сергей Кийло – пластический хирург. Рассказывает, что во многих странах свидетелям меняют внешность, однако пластической операции недостаточно.

"Следователи говорят, все дело порыто в мелочах. На узнавание влияют много факторов – это речь, способы активной мимики, это походка, фигура. Здесь нужно рассматривать целый комплекс мероприятий", – объясняет он.

Важно и то, что специалистов, которые умеют менять лицо, можно пересчитать по пальцам. Их защита также должна обсуждаться. Потому что хирург будет первым, к кому наведаются преступники в поисках свидетеля.

По словам Дениса Монастырского, изменение внешности – это крайняя мера. Значительно эффективнее человека переселить, изменить ему документы, создать новую биографию и найти новую работу.

"Если вы переселите из одного города в другой, найти его практически невозможно, если он сам не будет выходить на контакт. Что имеется ввиду выходить на контакт – это соцсети. Это старые электронные почты. В этом есть тоже определенная угроза", – говорит он.

Не менее действенным будет переселение в другую страну.

Создатели нового органа считают, что Национальная служба по защите свидетелей должна входить в Министерство внутренних дел. Но сразу возникает вопрос, а не захочет ли кто-то из правоохранителей за большое вознаграждение слить информацию о местонахождении свидетеля.

"Эти сотрудники, все – кроме руководства, будут, как и во всем мире они являются, негласными сотрудниками, то есть о них не разглашается информация, не подаются ведомости в СМИ, они не выступают по телевидению. Видимым обществу является только руководитель этой службы", – говорит эксперт.

То есть работники нового органа не должны контактировать с другими правоохранителями.

Важны также критерии, по которым будут определять, нужно лицо охранять или нет. Здесь планируется использовать европейский метод.

"Когда возникает вопрос необходимости защиты свидетеля, решение принимает именно глава этого органа, но по согласованию с генеральным прокурором. Почему? Потому что этот орган отвечает за наличие и оценку рисков, прокуратура отвечает, что это действительно важный свидетель", – говорит эксперт.



Александр и Дмитрий пока за защитой не обращаются. Впрочем, они готовы к переезду, изменению документов и даже новым лицам.

"Лучше жить себе спокойно, чем лежать в земле", – говорит Дмитрий.

Но пока им этого гарантировать никто не может.

Законопроект лежит в Верховной Раде. Рассмотреть его должны были две недели назад, но депутаты до него еще не дошли. Эксперты убеждены, что затягивать с этим не стоит.

"Спасая жизнь одного свидетеля, мы понимаем, что даем шанс расследовать многие другие преступления, а теряя жизнь свидетеля, лишь одного, мы прекращаем возможность расследовать десятки других производств", – говорит Монастырский.

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