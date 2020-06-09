Законопроект Зеленского о референдуме: за что смогут голосовать украинцы

Президент Владимир Зеленский внес в парламент законопроект №3612 о всеукраинском референдуме, за который уже готова взяться Рада. Глава государства предлагает дать украинцам возможность участвовать в государственных делах. Текст документа опубликован на сайте парламента.

Глава государства считает, что нынешнее законодательство приводит к ограничению народовластия и реализации конституционного права граждан участвовать в управлении государственными делами, выражать свою волю на всеукраинском референдуме. Этот пробел он хочет восполнить в Основном законе.

Законопроектом предусматривается, что всеукраинский референдум может быть проведен по следующим вопросам:

утверждение закона о внесении изменений в разделы I (общие основы), III (выборы, референдум), XIII (внесение изменений в Конституцию) Конституции Украины;

решение вопроса общегосударственного значения;

изменение территории Украины;

о прекращении действия закона Украины или отдельных его положений.

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Какие вопросы не могут быть вынесены на общенациональный референдум:

противоречащие положениям Конституции Украины, общепризнанным принципам и нормам международного права, закрепленным в первую очередь Общей декларацией прав человека, Конвенцией о защите прав человека и основных свобод;

ликвидация независимости Украины, нарушение суверенитета и территориальной целостности;

относительно законопроектов по вопросам налогов, бюджета, амнистии.

Зеленский предлагает выносить на референдум только один вопрос. А результат голосования не будет требовать утверждения какого-либо государственного органа. Принятое решение может быть отменено путем такого же референдума, но не ранее чем через три года.

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Народ может инициировать проведение референдума в случае не менее трех миллионов подписей за эту инициативу. Эти подписи должны быть собраны не менее чем в двух третях административно-территориальных единиц, указанных в части второй статьи 133 Конституции Украины, и не менее чем по сто тысяч подписей в каждой из них. После этого президент объявляет о проведении всеукраинского референдума.

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"Ключевой новацией законопроекта, что выделяет его среди других законопроектов, которые регистрировались в Верховной Раде, является определение возможности введения электронных процедур при организации и проведении всеукраинского референдума, в том числе электронных голосований … Самое сложное здесь технически обеспечить защиту персональных данных избирателей и уберечь системы для электронных голосований от несанкционированных вмешательств. Поэтому в законопроекте предусмотрено, что вопросы электронных процедур в процессе всеукраинского референдума будут осуществляться в порядке, определенном законом", – говорится в пояснительной записке.

Как сообщали новости "Сегодня", вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук рассказал, зачем Украине закон о референдуме. По его словам, на 29-м году независимости Украина не имеет фундаментального законодательного акта, регламентирующего реализацию права народа на определение себя как высшего суверена в своем государстве.

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