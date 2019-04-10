Законопроекты есть, но не принимаются: готовы ли депутаты проверяться на наркотики

Сами парламентарии неоднократно замечали неадекватное состояние своих коллег прямо в Раде

Законопроекты есть, но не принимаются: готовы ли депутаты проверяться на наркотики 2019-04-10T17:04:31+03:00 Политика Сами парламентарии неоднократно замечали неадекватное состояние своих коллег прямо в Раде

Пока кандидаты в президенты сдают анализы на употребление алкоголя и наркотиков, народные депутаты никаких обязательных медосмотров не проходят. Хотя некоторых из них неоднократно подозревали в употреблении запрещенных препаратов. Между тем в Раде пылятся законопроекты об обязательном обследовании парламентариев у нарколога.

На волне разговоров о проверке кандидатов в президенты на употребление наркотиков и алкоголя, журналисты "Сегодня" решили выяснить судьбу законопроектов, предлагающих тестировать на то же самое нардепов. Точнее, тех, кто претендует на места в парламенте. Такие инициативы регистрировали не раз, впрочем, в повестку дня так и не вносили.

"Нынешний состав парламента, я думаю, не готов ни морально, ни количественно, чтобы утвердить такую норму. Многие чувствует за собой грешки", – сказал нардеп от БПП Олег Мусий.

Нардеп Валерий Карпунцов говорит, что неоднократно замечал неадекватное поведение коллег по сессионному залу.

"В политикуме часто говорят: а тот кокаин употребляет, тот употребляет. Присмотришься, действительно, человек странный, пьет много, бледненький, дерганье, нервозность, потом наоборот на эйфории… Ну есть вопросы", – рассказал он.

Бывший профессиональный спортсмен, а ныне парламентарий Денис Силантьев, уверен, тестировать нардепов и чиновников на употребление запрещенных препаратов и алкоголя – нужно. Однако следует позаботиться о качественных и незаангажированных проверках. Ведь результаты можно подделать.

"Были спортсмены, которые пытались это делать, прятали баночки с анализами, затем переливали, но когда ты сдаешь, ты не один сдаешь, прячешься, у тебя стоит допинг офицер. Можно ли прописать, чтобы как в спорте, чтобы невозможно было сфальсифицировать результаты? (Нужен) максимальный контроль, максимальное внимание, когда человек сдает эти анализы", – сказал депутат.

Впрочем, утверждать наверняка можно только после исследований. А они, по крайней мере, обязательные, парламентариям в ближайшее время не грозят, ведь при низкой явке голосов в поддержку такой инициативы просто не наберется.

Отметим, если депутаты не хотят проверяться, то известный психиатр поставил "диагноз" украинским политикам. Президент Ассоциации психиатров Украины Семен Глузман отметил, что политики относительно здоровые психически люди, однако есть некоторые со своими особенностями.

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