Закрытие Рады и "нормандская" встреча в Париже: топ-темы дня

В парламенте состоится Час вопросов к правительству, а в столице Франции поговорят об обуздании российской агрессии на Донбассе

Проходит утреннее пленарное заседание Верховной Рады. В повестке дня – Час вопросов к правительству и объявление о времени завершения работы 10-й сессии Верховной Рады VIII созыва.

В Париже состоится встреча внешнеполитических советников лидеров стран-участниц переговоров в "нормандском формате" (Украина, Германия, Франция и Россия).

Проходит презентация портала онлайн-аналитики госпредприятий ProZvit. Спикеры: первый вице-премьер и министр экономического развития и торговли Степан Кубив, а также первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефьодов.

В Вильнюсе проходит церемония вступления в должность президента Литвы. Присягу принесет Гитанас Науседа, который сменит на посту Далю Грибаускайте , занимавшую должность с 2009 года.

Напомним, днем ранее в Украине приняли важные законы, а "Укрпочта" вновь пригрозила перестать доставлять пенсии . Больше о других итогах дня 11 июля смотрите в сюжете:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Закрытие Рады и "нормандская" встреча в Париже: топ-темы дня". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"