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Закрытие Рады и "нормандская" встреча в Париже: топ-темы дня

12 июля, 12:07

В парламенте состоится Час вопросов к правительству, а в столице Франции поговорят об обуздании российской агрессии на Донбассе


Проходит утреннее пленарное заседание Верховной Рады. В повестке дня – Час вопросов к правительству и объявление о времени завершения работы 10-й сессии Верховной Рады VIII созыва.

В Париже состоится встреча внешнеполитических советников лидеров стран-участниц переговоров в "нормандском формате" (Украина, Германия, Франция и Россия).

Проходит презентация портала онлайн-аналитики госпредприятий ProZvit. Спикеры: первый вице-премьер и министр экономического развития и торговли Степан Кубив, а также первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефьодов.

В Вильнюсе проходит церемония вступления в должность президента Литвы. Присягу принесет Гитанас Науседа, который сменит на посту Далю Грибаускайте , занимавшую должность с 2009 года.

Напомним, днем ранее в Украине приняли важные законы, а "Укрпочта" вновь пригрозила перестать доставлять пенсии . Больше о других итогах дня 11 июля смотрите в сюжете:


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Тег Литва, Рада, инаугурация, час вопросов, Кубив, нормандский формат, Нефьодов, Науседа

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