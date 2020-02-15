Заленский хочет войти в историю, а Трамп угрожает новым оружием: главные высказывания недели

Скандальное заявление Арахамии о подаче воды в Крым: как отреагировали в Украине и в Кремле

Фото: AFP

Почему боевые действия на Донбассе могут усилиться и за счет чего в Украине снизится цена на газ – ТОП-5 главных цитат уходящей недели от ведущих спикеров Украины и мира в специальном материале сайта "Сегодня".

Владимир Зеленский: Хочу быть в истории

Президенту Украины Владимиру Зеленскому, который ранее сравнил свою работу с марафоном, нравится его должность тем, что он несет ответственность за украинцев и тем, что он может помочь согражданам.

"Я хочу помочь. Президентство дает возможности, где я могу ежедневно что-то делать, чтобы не просто так я прожил этот день. Мне это нравится... Власть – это возможность. У меня есть возможность помочь. У меня нет возможности заработать деньги, но мне это не нужно. Мне 42, я хочу быть в истории", – заявил он в опубликованном 11 февраля интервью.

В качестве примера он привел свой отказ переезжать в официальную президентскую резиденцию (Владимир Зеленский все еще живет в собственной квартире). Он отмечает, что постоянное присутствие возле дома его личной охраны доставляет неудобства как его семье, так и самим телохранителям.

"А я об этом думаю – если я перееду в резиденцию, люди подумают, что я такой же, как другие президенты", – добавил Зеленский.

Давид Арахамия: В обмен на полный контроль над нашей границей на Донбассе мы дадим воду в Крым

Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия согласился с возможностью пустить воду в аннексированный Крым, если бы были уступки со стороны президента РФ Владимира Путина по Донбассу.

Когда его попросили в эфире одного из украинских телеканалов высказать личную позицию относительно ситуации, в которой президент РФ Владимир Путин предложит пойти на уступки по Донбассу в обмен на поставки Украиной воды в оккупированный Крым, Арахамия сказал буквально следующее:

"Я буду считать это достаточным компромиссом. Я бы на такое пошел. Потому что в Крыму так или иначе водой будут пользоваться граждане Украины... Если это будет обмен на то, что они отходят со всеми своими вооруженными формированиями в Ростов, а мы устанавливаем полный контроль над нашей границей и за это надо подать воду в Крым, я бы на такое точно пошел".

Это высказывание вызвало целую бурю в стране и за рубежом. Подробнее о реакции на слова Арахамии читайте в специальном материале сайта "Сегодня" "Оккупированный Крым без воды: как Украина поймала Россию на крючок".

Андрей Коболев: Цена на газ для населения может снизиться раньше лета

Газ для населения может существенно подешеветь благодаря растущей конкуренции между поставщиками газа. Об этом заявил глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев в эфире телеканала "Украина 24".

После того, как Кабинет министров принял постановление, которым внес изменения в процедуру формирования цены на газ, цена топлива в Украине снизилась. Так, правительство ограничило цену продажи "Нафтогазом Украины" природного газа населениюи теплокоммунэнерго среднеарифметическим значением цены газа на хабе TTF в Нидерландах.

"Цена на газ снизится еще больше в будущем, причем ждать лета необязательно. Можно этого достичь и ранее", – заявил Коболев.

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По его словам, это возможно, поскольку появилось много компаний, готовых поставлять газ населению вместо традиционных облгазов. Делать это они будут за более умеренную плату.

Эксперты International Crisis Group: Боевые действия на Донбассе могут усилиться

Вооруженный конфликт на Донбассе попал в ТОП-10 мировых конфликтов ежегодного отчета Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет 14-16 февраля в баварской столице.

На 2020 год International Crisis Group (Международная кризисная группа) определила ТОП-10 конфликтов, которые во многом отображают мировые тренды, поскольку обстоятельства этих конфликтов указывают на изменения в отношениях больших государств, интенсивность конкуренции между ними и широту амбиций региональных актеров.

На первом месте оказался Афганистан. Авторы отмечают, что в боевых действиях в Афганистане погибает больше людей, чем в любом другом конфликте в мире. Тем не менее, по их мнению, в 2020 году может появиться окно возможностей для мирного решения с помощью соглашения между США и Талибаном.

Война России против Украины на Донбассе оказалась на 10-м месте в рейтинге International Crisis Group.

"Новый президент Украины привнес свежую энергию, направленную на завершение этого шестилетнего конфликта между Киевом и поддерживаемыми Россией сепаратистами на Донбассе. Однако, если сейчас мир кажется немного более реалистичным, чем год назад, он еще далеко не определен – последние планы по всестороннему прекращению огня и разведению могут не сработать, и боевые действия могут усилиться", – отмечают авторы.

Дональд Трамп: У нас есть супербыстрые ракеты

Президент США Дональд Трамп заявил, что на вооружении американской армии есть ракеты, которые в "семь раз быстрее, чем обычные ракеты".

"У нас есть супербыстрые ракеты, огромное количество супербыстрых (ракет/ – Ред.). Мы называем их супербыстрыми, потому что они в четыре, пять, шесть и даже в семь раз быстрее, чем обычные ракеты", – сказал он, выступая перед губернаторами штатов.

По словам главы Белого дома, США нужны такие ракеты, потому что "у России есть похожие".

"Я не скажу вам, как они их получили. Они получили их, предположительно, из планов администрации Обамы", – сказал Трамп.

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