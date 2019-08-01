Заленский уволил начальника СБУ по Запорожской области

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении начальника Службы безопасности по Запорожской области. Об этом сообщает Офис главы государства.
"Освободить Хилько Александра Анатольевича с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Запорожской области", – говорится в указе №572/2019.
Как сообщали новости "Сегодня", Александр Хилько был назначен на данную должность пятым президентом (2014-2019 гг.) Петром Порошенко в феврале 2017 года.
На днях глава государства сменил главу СБУ в Черкасской области – им стал Сергей Ходунов вместо Олега Бойко.
Ранее Владимир Зеленский дал поручение замглавы СБУ. Глава государства встретился с Бакановым и очертил приоритеты в работе спецслужбы и потребовал результатов в ближайшее время.
Напомним, в течение июня-июля президент сменил руководство Службы безопасности в большинстве областей страны. Кроме того, внес изменения он и в руководящий состав Службы внешней разведки. Так, на днях Зеленский назначил замглавы внешней разведки женщину – впервые в истории Украину такую высокую должность в разведорганах занимает представительница женского пола. Ранее она не имела отношения к спецслужбам, а работала в прокуратуре.
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