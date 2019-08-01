Уволенный чиновник спецслужбы был назначен на данную должность Петром Порошенко в 2017 году

/ Фото: president.gov.ua

Заленский уволил начальника СБУ по Запорожской области https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 2019-08-01T16:28:00+03:00 Политика Уволенный чиновник спецслужбы был назначен на данную должность Петром Порошенко в 2017 году

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении начальника Службы безопасности по Запорожской области. Об этом сообщает Офис главы государства.

"Освободить Хилько Александра Анатольевича с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Запорожской области", – говорится в указе №572/2019.

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Как сообщали новости "Сегодня", Александр Хилько был назначен на данную должность пятым президентом (2014-2019 гг.) Петром Порошенко в феврале 2017 года.

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На днях глава государства сменил главу СБУ в Черкасской области – им стал Сергей Ходунов вместо Олега Бойко.

Ранее Владимир Зеленский дал поручение замглавы СБУ. Глава государства встретился с Бакановым и очертил приоритеты в работе спецслужбы и потребовал результатов в ближайшее время.

Напомним, в течение июня-июля президент сменил руководство Службы безопасности в большинстве областей страны. Кроме того, внес изменения он и в руководящий состав Службы внешней разведки. Так, на днях Зеленский назначил замглавы внешней разведки женщину – впервые в истории Украину такую высокую должность в разведорганах занимает представительница женского пола. Ранее она не имела отношения к спецслужбам, а работала в прокуратуре.

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