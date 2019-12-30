Заливное с поросячьими ушками и костюмы эльфов: как депутаты празднуют Новый год и Рождество

Фото: facebook.com/sluganarodu.official

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Новогодние праздники все ближе, и многие из нас уже составили детальные планы, где, как и с кем провести эти всенародно любимые праздники. Кто-то пойдет в гости, кто-то уже забронировал столик в кафе или ресторане, а кто-то лихорадочно собирает багаж в предвкушении новогодней ночи под шелест листьев тропических деревьев и шум океана. Большинство же привычно посмотрят поздравление президента дома.

Разумеется, есть свои планы празднования и у политиков. Народные депутаты – строгие государственные деятели лишь во вторую очередь. А в первую – все-таки просто люди. И ничто человеческое им не чуждо – включая обязательное оливье за новогодним столом, запах мандаринов в доме и таинственный визит в новогоднюю ночь нарушающего все законы о неприкосновенности жилища народного депутата неуловимого Деда Мороза.

Где проведут парламентарии праздники, к кому можно смело приходить колядовать, а кого в эти дни можно будет встретить на солнечных пляжах южных морей, выяснял сайт "Сегодня".

Встречаем, как все

Семья Стефанчуков, представленная с недавних пор в парламенте сразу двумя депутатами – вице-спикером Русланом Стефанчуком и его младшим братом Николаем – обычно встречает праздники в узком семейном кругу.

"Традиции у нас очень простые: празднуем в семейном кругу, в уюте, спокойствии, оберегая семейные ценности, с хорошим настроением. Мы как выходцы из Западной Украины чтим традиции. На Рождество обязательно ходим в церковь. Святой Николай оставляет у нас подарки под подушкой. А Дед Мороз – под елочкой", – рассказал сайту "Сегодня" Николай Стефанчук.

Экзотическими блюдами в этой семье особо не увлекаются. По словам народного депутата, им близка простая, но в то же время богатая украинская народная кухня. Оливье, домашняя колбаса, заливное – все, что стараются приготовить себе на праздники в большинстве украинских семей, будет на праздничном столе и у Стефанчуков.

Глава партии "Слуга народа", народный депутат Александр Корниенко также не представляет себе Нового года без традиционных оливье и мандаринов. Причем Новый год в его семье – двойной праздник. 1 января у отца парламентария день рождения. Потому, как правило, Новый год Александр Корниенко встречает с семьей, а на следующий день поздравляет отца, который проживает под Киевом.

Также планирует провести праздники с семьей народный депутат Александр Трухин.

"Встречать праздники будем в Днепре. С женой и детьми поедем в новогоднюю ночь к моим родителям, а 1 января – уже к родителям жены. А может, Рождество у родителей жены встретим – это еще не решили", – рассказал Александр Трухин.

У парламентария двое маленьких детей: старшему четыре года, младшему два, потому, конечно, визита Деда Мороза на праздники не избежать.

"В прошлом году к старшему впервые Дед Мороз пришел – принес конфеты, небольшие сувениры… Очень понравилось, такой восторг был! Ждем с нетерпением Деда Мороза и в эту новогоднюю ночь. Ну и, конечно, мы приглашаем в эти праздничные дни в гости крестных наших детей – приходите в гости, вас с нетерпением ждут и всегда рады", – передал через сайт "Сегодня" приглашение кумовьям Александр Трухин.

Традиционно с семей отмечает праздники и народный депутат, известный ресторатор Николай Тищенко. Причем некоторые блюда для стола он готовит лично.

"Новый год буду встречать дома, с семьей, за праздничным столом – традиционно это у нас семейный праздник. А вот Рождество тоже встречаем дома, но делаем его больше для детей. У нас Рождество – это праздник детей. Подарки у нас "находятся" и под подушкой, и под елочкой. Вот Давиду – самому младшему моему сыну – больше почему-то нравятся подарки под подушкой. Мы-то росли на Деде Морозе, а дети наши уже больше верят в Святого Николая", – рассказал народный депутат.

По словам Николая Тищенко, обязательное блюдо на праздники – заливное из петушка, которое он готовит сам по особому рецепту, добавляя в блюдо ушки молочных поросят.

"Правильное заливное делается на втором бульоне. И лук нужно поджарить, прежде чем класть в бульон", – делится секретом блюда народный депутат.

Традиция – отсутствие традиции

Нашлись в парламенте и депутаты, которые встретят Новый год нетрадиционно. Некоторые – просто потому, что их молодые семьи попросту не успели обзавестись семейными традициями.

"Я еще не решил, где буду отмечать праздники, но точно знаю, с кем – с семьей. У нас молодая семья, маленький ребенок – будет встречать свой первый Новый год. Поэтому традиций встреч Нового года и Рождества еще нет. Будем их создавать", – рассказал сайту "Сегодня" народный депутат Роман Грищук, супруга которого, известная телеведущая Анна Гресь родила сына в конце октября.

Народный депутат Роман Лозинский рассказал сайту "Сегодня", что у него также нет укоренившихся традиций встречи Нового года.

"Точнее, у меня есть своя традиция – встречать Новый год нетрадиционно. Это бывает с друзьями, это бывает с семьей, в Украине, за границей, в горах – под завалами снега, в теплых странах. То есть максимально разнообразно. В этом году я уже точно знаю, что встречу Новый год за границей, в одной из южных стран".

А вот Рождество для народного депутата – это стандартный семейный праздник.

Экс-замминистра образования, народный депутат Инна Совсун также предпочитает праздновать Новый год каждый раз по-разному.

"Каких-то особых семейных традиций нет. В детстве праздновали его дома, в студенческие годы по-разному, сейчас также стараемся разнообразить. Рождество же празднуем по традиции. Это всегда у нас был такой большой семейный праздник. Я росла в Харькове, но моя семья из Тернопольской области. И, соответственно, мы всегда праздновали такое очень традиционное Рождество, с правильной украинской кутьей, двенадцатью блюдами и так далее", – рассказала сайту "Сегодня" Инна Совсун.

По словам народного депутата, есть у нее и любимые блюда, стойко ассоциируемые с новогодними и рождественскими праздниками.

"Вареники с капустой. Не знаю, почему именно так, но они, сколько себя помню, были на рождественском столе, и без этого блюда я не представляю этого праздника. Второе блюдо – голубцы с гречкой. Мама их всегда готовит только на Рождество", – говорит Инна Совсун.

Народный депутат жалеет, что в Харькове, где прошло ее детство, не принято было колядовать, и радуется, что сегодня в больших индустриальных городах эта традиция возрождается.

Коляд-коляд-коляда…

А вот в западных регионах и в центре страны с колядками всегда все было в порядке. Народный депутат Максим Пашковский из Винницы рассказал, что в его семье всегда ждут колядников и рады им, ведь считается, что они приносят счастье, благополучие и гармонию в дом. "У нас по домам и квартирам ходят дети. Обязательно открываем двери, обязательно угощаем всех колядников за поздравление – даем конфеты, пряники. Ну, как принято", – говорит Максим Пашковский.

Народный депутат рассказал, что намерен встретить Рождество дома, в семейном кругу.

"У нас традиция – собираться на Рождество семьей вместе. Где бы кто ни был, чем бы ни занимался – стараемся приехать домой, чтобы отпраздновать этот праздник в семейном кругу. Ничего особого мы не готовим – традиционные блюда, которые есть в этот день в каждой семье. Но стол – это не главное, главное – атмосфера и то, что ты эти праздники проводишь с близкими и родными людьми", – говорит Максим Пашковский.

В семье народного депутата Ирины Геращенко цикл новогодних и рождественских праздников уже много лет начинается 19 декабря – на Святого Николая.

"Я вообще считаю, что это ключевой праздник цикла. В этот день обязательно в нашу семью приходят гости. Приходят в традиционных украинских костюмах. Взрослых мы угощаем традиционными украинскими блюдами – варениками, пирогами. Я, честно признаюсь, сама не делаю их – помогает мама. А дети нам готовят концерт. На Рождество мы обязательно придерживаемся традиции 12 блюд. Готовим кутью, вареники, пирожки, узвар и так дальше", – рассказывает Ирина Геращенко.

Новогодние и рождественские праздники семья народного депутата всегда празднует в своем селе в Броварском районе Киевской области.

"Между Новым годом и Рождеством можем куда-то поехать, но к Рождеству всегда возвращаемся: для детей нет лучшего празднования, чем дома. У нас очень хорошие соседи, дети обязательно ходят колядовать. И потом у нас есть мешок конфет, которые можно есть еще целый месяц. Детям дают и деньги. И в последние годы – дети сами так решили – эти деньги мы передаем украинской армии", – рассказывает Ирина Геращенко.

А вот народный депутат Кирилл Нестеренко лично пойдет щедровать. При этом подарки за колядку он намерен не получать, а раздавать.

"Новый год – это семейный праздник, поэтому встречу его с семьей в Днепре. А уже после Нового года мы, скорее всего, с друзьями-помощниками соберемся в ресторанчике, я организовываю такой небольшой корпоратив. Те из помощников, кто живет в Киеве, приедет к нам в Днепр. И там у нас будет такая душевная встреча с шампанским, фейерверком. А на Старый Новый год пойдем щедровать. Наденем костюмы эльфов, Дедов Морозов. И, я думаю, введем такую традицию: будем не брать, а раздавать подарки", – рассказал Кирилл Нестеренко.

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