Залог в 50 миллионов или поруки: суд избирает меру пресечения Садовому

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Высший антикоррупционный суд рассматривает вопрос об избрании меры пресечения мэру Львова Андрею Садовому, которому было вручено подозрение в махинациях с землей. Прокурор просит назначить ему многомиллионный залог, а адвокат ходатайствует о поруках.

Об этом сообщает "24 канал".

Так, прокуратура просит назначить Садовому залог в 50 миллионов гривен, мотивируя это тем, что подозреваемый может сбежать или будет пытаться влиять на свидетелей. Также в прокуратуре считают, что у Садового есть возможность внести такую сумму.

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Сам же Садовой считает такой вариант необоснованным и его пришли поддержать депутаты Львовского городского совета, а также около 10 бывших нардепов от "Самопомощи" готовы взять его на поруки. Кроме того, в суд пришел мэр Киева Виталий Кличко, который также изъявил желание взять Садового на поруки.

В итоге стороны подали свои ходатайства и суд объявил технический перерыв до принятия решения.

Как сообщали новости "Сегодня", подозрение Садовому вручили 21 ноября – следователи Специализированной антикоррупционной прокуратуры пришли к нему в мэрию. Позже в САП сообщили, что о подозрении было сообщено и другим чиновникам Львовского горсовета. В САП рассказали, в чем подозревают Садового и других львовских чиновников.

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