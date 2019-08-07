"Заложили хороший фундамент для диалога": Зеленский пригласил Эрдогана посетить Украину

Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган / Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в Анкаре провел переговоры с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, после которых пригласил турецкого лидера посетить Украину.

"Я приглашаю посетить Украину вас и ваших коллег", — обратился Зеленский к Эрдогану на совместном брифинге по итогам встречи. Глава украинского государства поблагодарил турецкого лидера за гостеприимный прием и отметил, что в ходе встречи им удалось достичь взаимопонимания.

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"После первой личной встречи с господином Эрдоганом я имею уверенное ощущение, что мы достигли взаимопонимания и заложили хороший фундамент для дальнейшего плодотворного диалога", — заявил Зеленский, отметив что Эрдоган был первым, кто поздравил его с победой и на президентских выборах, и с победой пропрезидентской партии на внеочередных выборах Верховной Рады.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что Зеленский просит Турцию помочь в освобождении узников Кремля.

Кроме того, глава украинского государства призвал Турцию вкладывать деньги в возрождение Донбасса.

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