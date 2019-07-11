Замана: Урегулировать ситуацию на Донбассе только выполнением Минских соглашений проблематично

Экс-начальник Генштаба убежден, что вопрос Донбасса и Крыма нельзя разделять, их необходимо решать в комплексе

Для урегулирования ситуации на Донбассе необходимо искать новые пути с привлечением международного сообщества, кроме реализации Минских соглашений, считает экс-начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины, кандидат в народные депутаты по списку партии "Сила и честь" Владимир Замана.

"Достичь урегулирования ситуации на Донбассе выполнением Минских соглашений, мне кажется, проблематично. Нужно находить другие пути с помощью международного сообщества, прежде всего США и Великобритании", – сказал он в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Экс-начальник Генштаба убежден, что вопрос Донбасса и Крыма нельзя разделять, их необходимо решать в комплексе.

"Если мы сейчас пойдем путем решения вопроса Донбасса, то усложним проблему Крыма", – отметил он.

"Я не вижу решения вопроса о Донбасса в ближайшее время. Прекращение огня – да, возможно. А в дальнейшем будет или замороженный конфликт, или разблокирование торговли", – прогнозирует Замана.

Напомним, в конце февраля 2019 года генерал-полковник Владимир Замана был задержан по подозрению в государственной измене.

Апелляционный суд Киева 24 мая отпустил бывшего начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владимира Заману из-под стражи.

Видео: Владимир Замана / Facebook

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