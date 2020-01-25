Замена "куратора" Донбасса: чем Козак сильнее Суркова

Дмитрий Козак / Фото: kremlin.ru

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Смена "куратора" украинского направления в Кремле с Владислава Суркова на Дмитрия Козака сама по себе не позволит решить вопрос окончания войны на Донбассе. И хотя Козак настроен на поиск компромисса, все по-прежнему зависит, настроен ли на компромисс президент РФ Владимир Путин.

Такое мнение высказал, комментируя увольнение помощника Путина Владислава Суркова , директор Центра политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

"Уход Суркова – это отражение борьбы двух подходов к переговорам в Украине. Подход Козака – прагматичный, основанный на стремлении найти некие приемлемые сценарии урегулирования конфликта. Сурков был категорические против какого-либо урегулирования. Он был противником реинтеграции ОРДЛО. Точнее, выступал за реинтеграцию по жесткому сценарию: две "республики" с неограниченной автономией и так далее. То есть, полная капитуляция Украины по Донбассу. Либо никакой реинтеграции вообще, все остается как есть", – говорит Фесенко.

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В то же время он отметил, что Козак, по разным данным, готов искать компромиссы.

"И мы, кстати, это увидели. И по вопросам обмена пленных, и по газу. То есть, какая-то возможность компромисса появляется. Тем более, что Козак – фигура значительно более сильная, чем Сурков. В прошлом году на одной из конференций я интересовался этим вопросом у российских коллег. На что мне сказали, что Козак и Сурков – "несопоставимые фигуры". Козака Путин знает еще с Питера, они близки, к нему больше доверия. И с точки зрения политического, аппаратного веса Козак значительно сильнее", – сказал политолог.

Тем не менее, по словам Фесенко, не стоит обольщаться, надеясь, что достижение мира на Донбассе теперь – дело ближайшего времени.

"Я очень осторожен в оценках. Решать все равно будет Путин, а не Козак. Но вот по заявлениям и действиям Путина мы как раз никаких изменений курса на украинском направлении не увидели. Ну, пошел навстречу по поводу пленных, ну, немного число обстрелов сократилось. Но это не принципиальные вещи. По главным проблемным вопросам: статус ОРДЛО, вопрос о границе, выведению войск подвижек не было, и они не просматриваются. Вот в чем проблема", – сказал политолог.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Вадим Карасев прокомментировал сенсационную отставку Суркова: Путин уходит и не оставит конфликт на Донбассе преемнику .

Как сообщалось, помощник президента РФ Владислав Сурков ушел с государственной службы "в связи со сменой курса на украинском направлении". Об этом сообщил близкий к Суркову директор Центра политической конъюнктуры (Россия) Алексей Чеснаков.

Также напомним, что Сурков работал помощником Путина с 20 сентября 2013 года . Именно он в Кремле отвечал за "украинское направление".

Дмитрий Козак был назначен на должность замглавы Администрации президента РФ вчера, 24 января.

Сообщалось, что 15 января Владимир Путин заявил о передаче части полномочий Госдуме РФ, после чего возглавляемое Дмитрием Медведевым правительство подало в отставку и последовала смена властной вертикали.

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