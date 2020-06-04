Замена Пристайко: Рада назначила нового вице-премьера по евроинтеграции

Верховная Рада сначала уволила Вадима Пристайко и вместо него на должность вице-премьер-министра по европейской и евроатлантической интеграции назначила Ольгу Стефанишину. Соответствующее решение поддержали 255 народных депутатов.

"Она высококлассный специалист. Руководила правительственным офисом по координации европейской и евроатлантической интеграции фактически три года. Очень глубоко погружена в тематику и понимает, где мы пробуксовывали в европейской интеграции, как нам ускоряться в этом направлении. Перед Ольгой Витальевной, как перед вице-премьером, будет стоять задача возобновить работу этого Офиса. Вы знаете, что у нас иногда евроатлантическая интеграция воспринимается, как внешнеполитическая история, но на самом деле – это про реформы в середине страны … Еще одна очень важная и сложная задача будет стоять перед новым вице-премьером – это проведение переговоров с нашими европейскими партнерами относительно пересмотра Соглашения об ассоциации с ЕС, особенно в вопросе торговых квот", – сказал с трибуны парламента премьер-министр Денис Шмыгаль.

В свою очередь сама Стефанишина озвучила три главных приоритета в своей работе на новой должности.

"Три основных приоритета. Формирование внутренней позиции Украины относительно формата и объема пересмотра политического и экономического Соглашения об ассоциации. Пересмотр условий финансирования. И налаживание взаимодействия в формате правительство-парламент-президент относительно разработки, принятия, реализации и продвижения решений в направлении выполнения годовых программ Украина-НАТО на основе национальных интересов", – сказала она

Отметим, что уволенного с этой должности Пристайко "сватают" в посольство Украины в Британии, однако официально эта информация не подтверждена. Читайте также недавнее интервью с вице-премьером Вадимом Пристайко: "Решения России по аннексии Крыма и войне на Донбассе могут быть "откручены "назад". Он рассказал, как выполняется Соглашение об ассоциации, что отделяет Украину от промышленного безвиза с ЕС и достижения стандартов НАТО, а также об отношениях с Россией.

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