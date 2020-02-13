"Замена Суркова на Козака не имеет значения": дипломат о том, кто советует Путину по Украине

Украиной занимается много людей из окружения Путина, в том числе различные спецслужбы

На фото Козак справа / Фото: kremlin.ru

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Украинское направление в Кремле отдали помощнику президента РФ Дмитрию Козаку. Однако чрезвычайный и полномочный посол Украины, заведующий Центра международных исследований Дипломатической академии Украины Андрей Веселовский в интервью сайту "Сегодня" отметил, что это не имеет значение, поскольку Украиной в Москве много кто занимается.

Журналист напомнила, что ранее Украину курировал в Кремле Владислав Сурков, а теперь эти дела перешли к Козаку, на что дипломат сказал: "Честно говоря, это не имеет значения. Кроме этих двух, есть еще ряд людей, которые приносят свои предложения на стол президенту Путину".

По его словам, Украиной занимается много людей из окружения Путина, в том числе различные спецслужбы.

"ФСБ, пограничники, мозговые центры, мы знаем о существовании СВОП (Совета по внешней и оборонной политике – Авт.), российского Института стратегического исследований, который был наиболее "кровожадным". У них есть свои предложения, источники и связи с определенными людьми в Украине. То есть, у Путина на столе много предложений. Например, после "Нормандии" в Кремле было принято решение продолжить стрелять, ограничить большую артиллерию, сделать упор на снайперов и убивать каждый день, чтобы тактика ежедневных болезненных потерь заставила украинское руководство пересмотреть свою линию, а гражданское общество – наброситься на это руководство и сказать, чтобы прекратили это и что-то немедленно делали. В Москве была принята такая линия. Кто ее автор, Сурков, Козак, может, Патрушев? Ничто ее не остановит, пока Путин не скажет, что все меняем", – объяснил Веселовский.

Эксперт отметил, что путинские изменения в Конституцию РФ прямо несут угрозу Украине, как минимум, агрессивная политика против нашего государства не отменяется.

"Они плохо повлияют на Украину. Наблюдается четкая управляемость, предсказуемость и понятность, что курс останется примерно такой же, появляется новелла о возможности принятия территорий других государств в состав РФ в той или иной форме. Это всегда можно оформить, созвать Думу, и она сразу все проголосует. В смысле стратегии – воссоздания империи, измельчения и ослабления Европы, и внесения смуты в понятие НАТО – ничего из этого не меняется", -добавил он.

Читайте на сайте "Сегодня" полный текст интервью "Путина надо позвать в Киев: украинский дипломат о войне на Донбассе и мирных переговорах".

Напомним, недавно глава Офиса президента Андрей Ермак в эксклюзивном интервью на телеканале "Украина 24" рассказывал, что Дмитрий Козак больше настроен на диалог и с ним вышло более конструктивное общение.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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