Заместитель главы Нацполиции подал в отставку

Он заявил, что верит в философию, которую заложила Хатия Деканоидзе в построение новой полиции

Иллюстрация / Фото: Нацполиция

Заместитель председателя Национальной полиции Украины Константин Бушуев ушел в отставку.

Об этом он сообщил на собственной странице в Facebook.

"20 лет в милиции + 4 года в Национальной полиции Украины – это огромный период жизни, который сегодня подошел к концу. Спасибо всем, с кем имел честь служить", – заявил Бушуев.

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Он отметил, что верит в философию, которую заложила Хатия Деканоидзе в построение новой полиции.

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"Верю, что философия, заложенная в 2015 году доме Деканоидзе в процессе построения новой полиции, – все найдет отражение в подходах Нацполиции. Полиция – это сервисная служба для общества, и никак иначе", – резюмировал он.

Напомним, ранее Офис президента Украины обратился к Кабмину с просьбой внести представление на увольнение Виталия Кличко с поста главы Киевской городской государственной администрации.

Сам Кличко отмечал, что будет защищать в суде право остаться главой КГГА. Кличко считает, что увольнение его с поста в КГГА неконституционно.

Напомним, киевляне подобное уже переживали при президенте Викторе Януковиче: в 2010 году он уволил Леонида Черновецкого и назначил главой КГГА Александра Попова. Черновецкий после этого, по сути, перестал влиять на любые решения.

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