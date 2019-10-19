Заместитель Рябошапки рассказал о главной задаче реформы прокуратуры

/ Фото: Сегодня

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Главная задача реформы прокуратуры – восстановить доверие к правоохранительной системе.

Об этом заявил заместитель генерального прокурора Виктор Чумак в эфире политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера"на телеканале Украина.

"Наша главная задача состоит в том, чтобы из 11 или 10 тысяч прокуроров, которые будут, ни один человек не мог сказать, что прокуроры – взяточники.Потому что наша главная задача – восстановить доверие к прокуратуре, восстановить доверие к правоохранительной системе, так как это – стержень криминальной юстиции. Как будет работать она – так будет работать полиция, так будет работать ГБР, так будет работать Служба безопасности", – отметил он.

Как сообщали новости "Сегодня", Верховная Рада приняла закон о реформировании ГПУ. Теперь ведомство будет называться Офисом генпрокурора, для назначения на должность генпрокурора теперь обязательно нужно иметь юридическое образование. Также будет ликвидирована военная прокуратура.

Ранее генпрокурор Руслан Рябошапка прогнозировал, сколько времени продлится реформа прокуратуры. Он считает, что максимум эта реформа затянется года на два.

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