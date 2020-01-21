Заместителем главы ГБР стал экс-адвокат Януковича: в "Слуге народа" отреагировали

Александр Бабиков. Фото из открытых источников

В "Слуге народа" отреагировали на кадровые назначения в Государственном бюро расследований. Так, глава фракции "Слуга народа" в эфире одного из телеканалов прокомментировал тот факт, что бывший адвокат Виктора Януковича Александр Бабиков был назначен первым заместителем директора ГБР.

"Если спрашиваете мою личную позицию, я категорически против (назначения Бабикова – Ред.) ... Я буду категорически не поддерживать такое решение", – сказал Арахамия.

По его словам, общая позиция фракции будет озвучена после заседания. Сейчас все депутаты работают в округах.

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Напомним, в Украине 27 декабря вступил в силу закон о ГБР, в результате чего автоматически прекратились полномочия на тот момент директора Бюро Романа Трубы и его заместителей.

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Новым главой ведомства была назначена Ирина Венедиктова. Венедиктова уже заявила о множестве проблем в ведомстве, с которыми она столкнулась после своего назначения. По ее словам, в ведомстве есть несколько управлений, где нет даже сотрудников – только руководители.

Венедиктова также сообщила, что в производстве следователей Бюро с начала работы как правоохранительного органа находились 37 тыс. 394 уголовных производства, из них 2 тыс. 173 направлены в суд, закрыты 5 тыс. 867. В настоящее время следователи ГБР расследуют 14 тыс. 972 уголовных производства.

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