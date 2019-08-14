Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,15
28,22

Заместителя председателя МинВОТ Грымчака задержали на полумиллионной взятке

Сегодня, 22:35

Установлено, что чиновники требовали от представителя юридического лица неправомерную выгоду в общем размере 1,1 млн долларов

Юрий Грымчак. Фото: "Громадське"

Юрий Грымчак. Фото: "Громадське"

В среду, 14 августа, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) совместно с представителями управления специальных расследований Генеральной прокуратуры (ГПУ) и Службы безопасности Украины задержали на взятке в 480 тыс. долларов заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий (МинВОТ) Юрия Грымчака и его помощника. Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

По данным ведомства, Гримчака и его помощника задержали по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст.190 УК Украины.

"Указанные лица якобы за осуществление ими влияния на принятие решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства, требовали от представителя юридического лица неправомерную выгоду в общем размере 1,1 млн долларов. Во время получения части средств в размере 480 тыс. долларов они были задержаны "на горячем", – говорится в сообщении.

Уголовное производство расследует совместная следственная группа в составе представителей НАБУ, СБУ и УСР ГПУ.

Реклама

Фото: nabu.gov.ua

Ранее сотрудники Генеральной прокуратуры Украины провели обыски у заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака.

В тренде
В Украине появится реестр ветеранов, а украинские Ан-178 полетят в Перу: итоги дня

Об этом сообщила его жена Юлия Грымчак на своей странице в Facebook.

"Сейчас проходит задержка моего мужа Грымчака Юрия Николаевича генеральной прокуратурой Украины. У нас в доме проходит обыск", – говорится в сообщении.

Ранее сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины разоблачили на взятке руководителя одного из департаментов Министерства энергетики и угольной промышленности. Спецоперация по разоблачению противоправной деятельности чиновника проводилась совместно со следователями Национальной полиции под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины.

Ранее сообщалось, что силовики задержали украинских топ-чиновников государственных учреждений на взятке в 1,5 миллиона долларов.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

взятка СБУ взятки ГПУ грымчак обыск НАБУ МинВОТ

Источник: Сегодня

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Украина выслала российского дипломата: как
Украина выслала российского дипломата: как "отомстит" КремльПолитика
Борец с коррупцией и
Борец с коррупцией и "крутой специалист": кто такой Руслан Рябошапка, претендент на кресло генпрокурораПолитика
Разумков ответил на петицию о прекращении госфинансирования партий
Разумков ответил на петицию о прекращении госфинансирования партийПолитика
У Зеленского прокомментировали увольнение Безсмертного
У Зеленского прокомментировали увольнение БезсмертногоПолитика
Безсмертный объяснил, в чем видит причину его увольнения из ТКГ
Безсмертный объяснил, в чем видит причину его увольнения из ТКГПолитика
Реформатор Нацбанка и гарант новых траншей: все о кандидате на должность премьер-министра Владиславе Рашковане
Реформатор Нацбанка и гарант новых траншей: все о кандидате на должность премьер-министра Владиславе РашкованеПолитика

Новости партнеров

Loading...