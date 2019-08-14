Заместителя председателя МинВОТ Грымчака задержали на полумиллионной взятке

Установлено, что чиновники требовали от представителя юридического лица неправомерную выгоду в общем размере 1,1 млн долларов

Юрий Грымчак. Фото: "Громадське"

В среду, 14 августа, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) совместно с представителями управления специальных расследований Генеральной прокуратуры (ГПУ) и Службы безопасности Украины задержали на взятке в 480 тыс. долларов заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий (МинВОТ) Юрия Грымчака и его помощника. Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

По данным ведомства, Гримчака и его помощника задержали по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст.190 УК Украины.

"Указанные лица якобы за осуществление ими влияния на принятие решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства, требовали от представителя юридического лица неправомерную выгоду в общем размере 1,1 млн долларов. Во время получения части средств в размере 480 тыс. долларов они были задержаны "на горячем", – говорится в сообщении.

Уголовное производство расследует совместная следственная группа в составе представителей НАБУ, СБУ и УСР ГПУ.

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Фото: nabu.gov.ua

Ранее сотрудники Генеральной прокуратуры Украины провели обыски у заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака.

Об этом сообщила его жена Юлия Грымчак на своей странице в Facebook.

"Сейчас проходит задержка моего мужа Грымчака Юрия Николаевича генеральной прокуратурой Украины. У нас в доме проходит обыск", – говорится в сообщении.

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Ранее сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины разоблачили на взятке руководителя одного из департаментов Министерства энергетики и угольной промышленности. Спецоперация по разоблачению противоправной деятельности чиновника проводилась совместно со следователями Национальной полиции под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины.

Ранее сообщалось, что силовики задержали украинских топ-чиновников государственных учреждений на взятке в 1,5 миллиона долларов.

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