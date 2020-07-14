Замглавы фракции "Слуга народа" покинула эфир после прямого вопроса Олега Ляшко

Политики так и не решили спор о своевременности закона об игорном бизнесе

После вопросов главы Радикальной партии Олега Ляшко о легализации игорного бизнеса заместитель председателя парламентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук отключилась от эфира на канале "Украина24".

Реклама

В частности, Ляшко спросил, почему депутаты ставят в приоритет легализацию "одноруких бандитов", когда в стране миллионы людей не имеют работы и средств к существованию.

"Вы говорите, что заблокирована работа парламента из-за законопроекта об игорном бизнесе, а не вы ли его протаскиваете? Это вы считаете, что в условиях кризиса, когда миллионы людей без работы, наибольший приоритет для власти – это закон об игорном бизнесе? Может надо было бы на другом сконцентрироваться: налоговые льготы для бизнеса, поддержка малообеспеченных, социальная защита тех, кто потерял работу? А вы считаете, что главная задача власти – это игорный бизнес", – обратился Ляшко к "слуге народа".

"Я не буду ширмой, не буду помогать рекламировать себя господину Ляшко, который очень хочет вернуться в парламент. Надеюсь, что мы с вами там не встретимся", – сказала Кравчук.



"Не переживайте, я вернусь, а вы оттуда уйдете!" – не молчал Ляшко.

После этих слов депутат от "Слуги народа" отключилась от эфира, на что лидер Радикальной партии резюмировал, что в нынешней власти нет людей, которые бы могли отвечать за свои решения.

В тренде Россия не войдет в переговорную площадку по Крыму: интервью с Дмитрием Кулебой

Реклама

"Они просто не способны отвечать ни на критику, ни на вопросы. Я задал простой вопрос – в Украине сегодня нет более насущных проблем, чем легализация игорного бизнеса? Я вообще считаю, что это преступление. Они пишут, что этот закон дополнительно даст в бюджет 4 миллиарда гривен. Сколько же люди должны вынести денег, чтобы игорные заведения в бюджет заплатили столько? В десять раз больше – 40 миллиардов гривен. И каждый работяга, получив получку, будет просаживать ее, потому что эти все наливайки с автоматами будут стоять на каждом шагу: у школ, детских садов, больниц, предприятий. То есть, это закон о грабеже людей. И вместо того, чтобы ответить на вопрос – депутат скрывается и убегает, как девочка из института благородных девиц", – отметил Ляшко.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект № 2285-д о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр, который называют "законом о легализации казино". Соответствующее решение поддержали 248 народных депутатов.

Как сообщалось, Олег Ляшко также требует с Нового года повысить минимальную зарплату до 12 тысяч.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама