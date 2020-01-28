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Замглавы ГБР был адвокатом Януковича: в Офисе генпрокурора сделали заявление

28 января, 17:40

Назначение бывшего адвоката в ГБР обернулось скандалом

Александр Бабиков. Скриншот

Александр Бабиков. Скриншот

После того, как и.о. директора Госбюро расследований назначила себе заместителей, разгорелся скандал с одним из них – Александром Бабиковым. Он утверждал, что не был адвокатом Януковича. Теперь прокурор Офиса генпрокурора Янис Симонов заявил, что таки Бабиков представлял экс-президента в суде.

Об этом он рассказал в комментарии Hromadske.

По словам прокурора, сам он представлял сторону обвинения, а Бабиков представлял Януковича на нескольких заседаниях, в частности в тех, где защита требовала отвод судьи.

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"Я с ним участвовал в заседаниях по делу Януковича. Это в частности было заседание (где рассматривали – ред.) разрешение на осуществление заочного досудебное расследование событий 18-20 февраля 2014", – рассказал Симонов.

Также опубликована копия ордера на предоставления правовой помощи Бабикова Януковичу от 1 декабря 2017 года.

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Напомним, сегодня на брифинге замглавы ГБР объяснил связь с Януковичем. По словам Бабикова, он не представлял интересы Януковича и объяснил, как он мог быть замешан в этом судебном процессе над экс-президентом.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно и.о. директора ГБР Ирина Венедиктова выступила с заявлением относительно назначения Бабикова. Она считает это назначение законным и указала на попытку дискредитации Бюро.

Видео: ГБР

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Виктор Янукович ГБР Офис генпрокурора Александр Бабиков

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