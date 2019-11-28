Замглавы МИД Украины Зеркаль написала заявление об увольнении

Фото: facebook.com/lana.zerkal

Заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Лана Зеркаль заявила о своем уходе из МИДа и написала заявление об увольнении с занимаемой должности. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

"Каждый из нас пишет "книгу своей жизни". Эти книги состоят из глав, разделов и подразделов. Сегодня в моей книге я ставлю многоточие в завершении главы, которую я писала последние пять с половиной лет. Эта глава насыщена беспрецедентным количеством событий, различных по характеру, содержанию и влиянию на меня и на мир. Мне повезло писать эту главу вместе с людьми, которые были рядом в борьбе за достоинство и свободу. Для нас это не просто слова, это принципы нашей жизни. Никто не давал нам поручение и не заставлял работать, мы просто делали то, что считали необходимым, нам было небезразлично и мы достигали результата. Нам есть чем гордиться и есть о чем рассказать", – написала она.

Зеркаль поблагодарила своих коллег за совместную работу на протяжении последних лет.

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"Я ухожу с должности заместителя министра иностранных дел, но остаюсь дипломатом и неравнодушным человеком", – добавила замминистра и опубликовала свое заявление.

Как сообщали новости "Сегодня", 21 мая президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Ланы Зеркаль заместителем главы своей администрации, однако на следующий день отменил ее назначение. "Отменить как нереализованный указ президента Украины от 21 мая 2019 года №309 "О назначении Зеркаль заместителем главы администрации президента Украины". Позже сама Зеркаль объяснила отказ от работы в администрации Зеленского.

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