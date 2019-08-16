Замглавы Офиса президента рассказал, что нужно для возвращения Крыма и Донбасса

Руслан Рябошапка / Фото: president.gov.ua

Рабочая группа по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Комиссии по вопросам правовой реформы должна сформировать приоритетные направления разработки правовых основ реинтеграции части Донецкой и Луганской областей и Автономной Республики Крым, отмечает заместитель руководителя Офиса президента Украины Руслан Рябошапка, передает пресс-служба Офиса президента.

"Временно оккупированная территория Донбасса и Крыма – это не просто земля, которую нам нужно вернуть. Это украинцы, которые на ней проживают, с которыми нам нужно наладить совместную жизнь после пяти лет разрыва, 1,4 миллиона внутренне перемещенных лиц, многие из которых, вполне вероятно, решат вернуться в свои нередко поврежденные дома, и еще много проблем, связанных с временной оккупацией нашей земли", – заявил он.

"Чтобы избежать хаоса, мы должны урегулировать процессы возвращения к нормальной жизни", – убежден Руслан Рябошапка.

Для этого заместитель руководителя Офиса Главы государства совместно с постоянным представителем президента в АР Крым и главой рабочей группы по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Комиссии по вопросам правовой реформы Антоном Кориневичем, прокурором Автономной Республики Крым Гюндузом Мамедовым обсудил приоритетные направления работы этой группы в разработке правовых основ возвращения части временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма и Севастополя под контроль Украины.

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"Среди основных идей – необходимость разработки Стратегии реинтеграции оккупированных территорий с планом действий, который регулярно пересматривался бы", – сообщил Руслан Рябошапка.

По его словам, с целью восстановления мира и нормальной жизни на оккупированных территориях, устранения нарушений прав наших граждан, привлечения к ответственности за совершенные преступления, возмещения убытков также будет подготовлена концепция переходного правосудия, имплементированы нормы и принципы международного гуманитарного и международного уголовного права.

"Кроме того, один из приоритетов – наконец ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда, подписанный почти 20 лет назад", – добавил он.

"Рабочая группа, которая, кстати, сформирована преимущественно из представителей общественных организаций, примет во внимание международную практику. На первом заседании Комиссии по вопросам правовой реформы должны быть представлены приоритетные направления деятельности группы, а к 2020 году – наработан первый пакет инициатив Главы государства", – резюмировал заместитель руководителя Офиса президента.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что закончить войну на Донбассе можно только с помощью дипломатии.

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В то же время президент не исключил снятия экономической блокады Донбасса, но только при условии, если боевики вернуть Украине контроль над захваченными предприятиями.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее Зеленский уже назвал сумму для восстановления Донбасса. А для того, чтобы привлечь деньги из-за границы на инфраструктурные проекты, глава государства пригласил иностранных инвесторов в Украину на форум в Мариуполь.

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