Замглавы СБУ Баканов объяснил причины российского гражданства супруги

С 1998 года она живет и работает в Украине с видом на постоянное жительство

Иван Баканов. Фото: president.gov.ua

Замглавы Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что его жена является гражданкой РФ, но находится в процессе оформления украинского гражданства.

Об этом говорится в заявлении обнародованном пресс-центром СБУ в Facebook.

По словам Баканова, его жена училась в российском вузе. Мол, после развала СССР, во "времена кардинально других отношений между Украиной и Россией" получила гражданство РФ.

Он утверждает, что с 1998 года она живет и работает в Украине с видом на постоянное жительство. В РФ не уезжала с 2013 года. А их оба сына имеют гражданство Украины.

Баканов заметил, что супруга до сих пор не получила украинский паспорт из-за "коррумпированной системы".

"Получение гражданства много лет было коррумпированной кормушкой для некоторых чиновников. Мы никогда не подключали к процессу "фирмы", посредников и не будем обращаться с такой просьбой к президенту", – сказал он.

По его словам, его жена имеет "стойкую проукраинскую позицию".

Баканова напомнил, что перед назначением в СБУ он прошел спецпроверку, по результатам которой не было обнаружено никаких ограничений по работе в спецслужбе и препятствий в предоставлении ему допуска к государственной тайне.

Напомним, недавно президент Владимир Зеленский дал поручение замглавы СБУ. Глава государства встретился с Бакановым и очертил приоритеты в работе спецслужбы и потребовал результатов в ближайшее время.

Отметим, за последние пару недель президент уволил пятерых руководителей из спецслужбы: Григория Остафийчука с должности начальника Главного следственного управления СБУ; Виталия Маликова с должности первого заместителя главы спецслужбы и освободил его же от исполнения обязанностей руководителя Антитеррористического центра при СБУ; Олега Валендюка с должности начальника Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области; Кононенко Виктора Ионасовича от должности заместителя председателя Службы безопасности Украины; Бедрия Василия Васильевича от должности начальника управления Службы безопасности Украины в Ровенской области. Сегодня Зеленский уволил начальников СБУ в пяти областях и двух замов Грицака.

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