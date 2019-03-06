Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,76
30,32
УКР
Главная Больше  Новости политики

Замгоссекретаря США озвучил главный месседж для Украины

Сегодня, 14:42

Американский чиновник прибыл в Киев и озвучил четкую позицию относительно поддержки американцами Украины

Дэвид Гейл
Дэвид Гейл. Фото: Минобороны Украины
Замгоссекретаря США озвучил главный месседж для Украины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/fbf/b5a/5c7fbfb5a69d5.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/fbf/b5a/5c7fbfb5a69d5.jpeg Политика Американский чиновник прибыл в Киев и озвучил четкую позицию относительно поддержки американцами Украины

Заместитель государственного секретаря США Дэвид Гейл заявил, что Вашингтон будет поддерживать украинский народ в сдерживании российской агрессии. Об этом он заявил на встрече с министром обороны Степаном Полтораком в Киеве, сообщает пресс-служба Минобороны.

"Мой главный месседж сегодня: полная поддержка народа Украины в сдерживании российской агрессии. Мы будем продолжать поддерживать все демократические ценности и свободы, которые отстаивают сегодня украинские военные", – сказал он.

Гейл также пообещал политическую поддержку США на всех политических площадках, продолжение санкций против России и дальнейшее предоставление необходимой материально-технической помощи украинским военным.

Также в рамках визита замгоссекретаря США посетил Мемориальный комплекс "Зал памяти погибших военнослужащих ВС Украины", который построен на территории Минобороны.

Как рассказывал 5 марта верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти, США хотят поставить в Украину новое вооружение. Вашингтон остался доволен тем, как украинские военные обучились обращению с американскими противотанковыми ракетными комплексами Javelin.

Как сообщалось, 16 февраля президент США Дональд Трамп подписал пакет законов, который увеличивает помощь Украине до 700 млн долларов. Совокупный объем средств для помощи Украине в 2019 бюджетном году составляет 696 млн долларов.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег США, Минобороны, Гейл

Вы сейчас просматриваете новость " Замгоссекретаря США озвучил главный месседж для Украины". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Россия разрушила все": Климкин прокомментировал кризис с ДРСМД

Сегодня, 09:34

Россияне испытывали в оккупированном Крыму ракетные комплексы "Искандер" в нарушение договора с США

В Киев прибыл заместитель госсекретаря США

Сегодня, 01:58

 Гейл 5 - 7 марта встретится в Киеве с украинскими чиновниками из числа руководства страны

В США призвали уволить Холодницкого

Сегодня, 00:22

Посол добавила, что в отношении виновных в коррупции должно проводиться расследование

США призвали рассекретить госзаказы "Укроборонпрома"

Вчера, 21:42

По словам Йованович, это должно помочь сделать сферу обороны более прозрачной

Топ-5: страшно красивые знаменитости (фото)

Дом, машины, жена и дети. Все о личной жизни Владимира Зеленского

Мыться каждый день - вредно

Эстонии приготовиться: Путин определился с «новым Крымом»

В Украине подешевели хрущевки

Стала известна зарплата Авакова за ноябрь

В сети опубликовали личные данные предателей Украины

Как власти бросились защищать "крестного отца" ПЦУ

Что помнят о главе ПЦУ Епифании в его родном селе

В "Укрзализныце" назвали самый убыточный маршрут в 2018 году
Загрузка...

Новый закон о государственном языке: за оскорбление будут штрафовать, а чиновникам придется получить сертификаты

Вчера, 07:38

Чиновников не будут наказывать за общение в быту, но готовят новые квоты

Субсидии стали наличными: как это будет работать

Вчера, 07:19

Как теперь украинцы будут платить за "коммуналку"

Наращивание ракетной мощи для Украины: мечта или реальность

4 марта, 07:51

США предложили Украине восстановить свои ракеты средней дальности: возможно ли это

Инвестиции на маленькие суммы: куда вложиться, чтобы не обесценить деньги

4 марта, 07:00

"Сегодня" подсчитала, на чем заработать, имея немного денег 

Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали

Как создать эффект дорогого ремонта за небольшие деньги

Двойник Тины Кароль произвела фурор на сцене шоу «Голос країни 9»