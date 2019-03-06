Замгоссекретаря США озвучил главный месседж для Украины
Американский чиновник прибыл в Киев и озвучил четкую позицию относительно поддержки американцами Украины
Заместитель государственного секретаря США Дэвид Гейл заявил, что Вашингтон будет поддерживать украинский народ в сдерживании российской агрессии. Об этом он заявил на встрече с министром обороны Степаном Полтораком в Киеве, сообщает пресс-служба Минобороны.
"Мой главный месседж сегодня: полная поддержка народа Украины в сдерживании российской агрессии. Мы будем продолжать поддерживать все демократические ценности и свободы, которые отстаивают сегодня украинские военные", – сказал он.
Гейл также пообещал политическую поддержку США на всех политических площадках, продолжение санкций против России и дальнейшее предоставление необходимой материально-технической помощи украинским военным.
Также в рамках визита замгоссекретаря США посетил Мемориальный комплекс "Зал памяти погибших военнослужащих ВС Украины", который построен на территории Минобороны.
Как рассказывал 5 марта верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти, США хотят поставить в Украину новое вооружение. Вашингтон остался доволен тем, как украинские военные обучились обращению с американскими противотанковыми ракетными комплексами Javelin.
Как сообщалось, 16 февраля президент США Дональд Трамп подписал пакет законов, который увеличивает помощь Украине до 700 млн долларов. Совокупный объем средств для помощи Украине в 2019 бюджетном году составляет 696 млн долларов.
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