Замгоссекретаря США озвучил главный месседж для Украины

Американский чиновник прибыл в Киев и озвучил четкую позицию относительно поддержки американцами Украины

Дэвид Гейл. Фото: Минобороны Украины

Замгоссекретаря США озвучил главный месседж для Украины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/fbf/b5a/5c7fbfb5a69d5.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/fbf/b5a/5c7fbfb5a69d5.jpeg 2019-03-06T14:42:52+02:00 Политика Американский чиновник прибыл в Киев и озвучил четкую позицию относительно поддержки американцами Украины

Заместитель государственного секретаря США Дэвид Гейл заявил, что Вашингтон будет поддерживать украинский народ в сдерживании российской агрессии. Об этом он заявил на встрече с министром обороны Степаном Полтораком в Киеве, сообщает пресс-служба Минобороны.

"Мой главный месседж сегодня: полная поддержка народа Украины в сдерживании российской агрессии. Мы будем продолжать поддерживать все демократические ценности и свободы, которые отстаивают сегодня украинские военные", – сказал он.

Гейл также пообещал политическую поддержку США на всех политических площадках, продолжение санкций против России и дальнейшее предоставление необходимой материально-технической помощи украинским военным.

Также в рамках визита замгоссекретаря США посетил Мемориальный комплекс "Зал памяти погибших военнослужащих ВС Украины", который построен на территории Минобороны.

Как рассказывал 5 марта верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти, США хотят поставить в Украину новое вооружение. Вашингтон остался доволен тем, как украинские военные обучились обращению с американскими противотанковыми ракетными комплексами Javelin.

Как сообщалось, 16 февраля президент США Дональд Трамп подписал пакет законов, который увеличивает помощь Украине до 700 млн долларов. Совокупный объем средств для помощи Украине в 2019 бюджетном году составляет 696 млн долларов.

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