Замминистра Грымчак напал на нардепа Мураева в прямом эфире

Сегодня, 03:25

Грымчак перебил Мураева во время его выступления, а потом назвал "малоросом

кадр видео ZIK
кадр видео ZIK

Во время прямого эфира на украинском телеканале ZIK возник конфликт между народным депутатом Евгением Мураевым и заместителем министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрием Грымчаком.

Грымчак перебил Мураева во время его выступления, а потом назвал "малоросом".

После этого Грымчак подошел к Мураеву, сильно пнул ногой стойку, которая ударила лидера партии "Наши". Грымчак вернулся на место, а эфир на этом закончился.

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Напомним, что во время съемок телешоу в апреле народный депутат Сергей Мельничук и его экс-коллега по фракции Дмитрий Линько устроили драку, во время которой второму сломали нос.

Мы также писали о стычке между народными депутатами Юрием Березой и Александром Долженковым, которая произошла в сессионном зале Верховной Рады в июне.

Но не только украинские политики отличаются импульсивностью. Недавно сообщалось о потасовке между двумя советниками президента США Дональда Трампа, которая произошла буквально у входа в его кабинет.
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