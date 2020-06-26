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Замминистра образования написал заявление об отставке

26 июня, 01:02

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

На посту он проработал 10 месяцев

После того, как Кабинет министров Украины назначил нового и.о. министра образования, его заместитель Егор Стадный написал заявление на увольнение.

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Об этом он заявил в сообщении в Facebook.

"Заявление уже написал, впереди много работы", – отметил он.

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"Я написал, что не буду искать народной любви. Потому что это вредно, страшно вредно в нашей стране, где надо пройти еще столько мучительных, непопулярных шагов. Чего на самом деле я всегда искал так это веры в то, что мы сможем. С самого первого дня я четко понимал, что тяготы бюрократического процесса, анализ и синтез решений – это все легкая прогулка по сравнению с важнейшей задачей – победить уныние тех, кто ежедневно самоотверженно работает и учится в украинских университетах. Тех, кто настоящий, тех, кто честен, тех, кто готов тяжким трудом воплощать изменения на местах", – добавил он.

Также бывший заместитель министра благодарен судьбе, которая дала ему возможность поработать 10 месяцев с очень крутыми, настоящими специалистами в МОН.

Напомним, что 17 июня 2020 года глава правительства зарегистрировал в парламенте проект постановления о назначении Сергея Шкарлета министром образования и науки. 18 июня парламентский комитет по вопросам образования, науки и инноваций не поддержал кандидатуру Сергея Шкарлета на эту должность.

Пост министра образования вакантен с марта 2020 года, после отставки правительства Алексея Гончарука. До назначения Шкарлета должность и.о. главы ведомства занимала Любомира Мандзий.

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заявление увольнение Украина заместитель министр образования

Источник: Сегодня

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