Замминистра МВД озвучил основную версию взрыва в доме на Позняках

Основная версия взрыва в многоэтажном доме на Позняках в Киевесвязана с возможными нарушениями сотрудниками "Киевгаза" технологии обслуживания счетчиков.

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Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в эфире одного из украинских телеканалов, – сообщает "Интерфакс-Украина".

Заместитель генерального прокурора Алексей Симоненко добавил, что органы полиции расследуют уголовное производство в связи со взрывом в многоэтажке. "В ходе расследования основная версия – взрыв бытового газа. Проверяются и другие версии. Назначен ряд сложных, комплексных экспертиз, по результатам заключений экспертов будет окончательный ответ на этот вопрос", – заметил он.

В рамках следственных действий проводится выемка документов, в первую очередь относительно обеспечения газом и соблюдения всех норм безопасности при этом. В рамках расследования будет дана правовая оценка именно действиям конкретных должностных лиц".

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко добавил: "Сейчас действительно нет предъявленных подозрений ни одному лицу, но основная версия, по которой работает прокуратура вместе с полицией – это проверка соблюдения технологии сверки счетчиков сотрудниками компании "Киевгаз".

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"Действительно, за неделю до этого страшного взрыва, который привел к пяти жертвам были сверки счетчиков. Счетчики снимались, заменялись на специальные трубочки, и действительно были сообщения от жильцов и свидетелей, что был запах газа", – заметил он.

В этом контексте Геращенко продолжил: "Поэтому основная версия – это проверка именно этих действий. И если будет достаточно оснований считать, что это неправомерные, непрофессиональные действия сотрудников компании ("Киевгаз"), то могут быть иски в суд за компенсацией".

Взрыв в жилой многоэтажке на столичных Позняках случился утром 21 июня. Вследствие взрыва произошло разрушение пятого, шестого, седьмого и восьмого этажей. В результате ЧП погибли пять человек – две женщины и трое мужчин. Также стало известно, какую компенсацию заплатят пострадавшим на Позняках.

Все подробности в спецтеме Взрыв в многоэтажке в Киеве

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