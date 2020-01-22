Отдайте замуж за главу "Укрпочты" : соцсети бурно комментируют жалобы министра Новосад на зарплату

Пользователи соцсетей обсуждают не только зарплату министра, но и ситуацию в сфере образования

На днях министр образования Анна Новосад заявила, что ее заработная плата составляет 36 тысяч гривен. По ее словам, этой суммы для человека, который должен думать о будущем, недостаточно.

"Я имею собственное жилье, служебный автомобиль, у меня нет времени ходить в кино. Но если вы меня спросите, устраивает ли меня это как молодого человека, который должен думать о своем будущем, о сбережениях, о пенсии, то определенно этого не хватит", - сказала она.

"У меня сейчас нет семьи. В какой-то момент я захочу иметь ребенка, но на такую ​​зарплату я не смогу его содержать. А я не готова оказаться в ситуации, когда кто-то содержит меня: я должна получать конкурентную зарплату. Поэтому наступит время, когда я просто не смогу жить в Киеве на такую ​​зарплату, и это будет решение, которое нужно будет осознанно принять", – добавила Новосад.

Жалобы министра на уровень заработной платы вызвали бурное обсуждение в соцсетях.

Так, бывший народный депутат Александр Сочка дал шуточный совет министру образования с зарплатой 36 тыс. выйти замуж за главу "Укрпочты" с зарплатой 1,8 млн грн.

"А если серьезно, то Новосад можно понять в одном: если у одного министра зарплата 250 тыс., а у тебя 36, то это не только о материальном обеспечении, а и о том, что ты самый дешевый министр и твое место сто пятидесятое. А ты представляешь отрасль и отрасль эта – несчастное и обделенное образование", – написал он в Facebook.

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В адрес Анны Новосад посыпались и более едкие комментарии.

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Певица Саша Кольцова, комментируя слова Новосад, отметила, что зарабатывать много честно – нормально, но сейчас многие, кто работает честно, не получают достойной зарплаты.

"Есть очень много рабочих мест в бюджетной сфере, где люди являются заложниками и должны были бы умножить свою з/п на 10, чтобы чувствовать себя достойно", – написала она.

Журналист Олег Галив, в свою очередь, отметил, что зарплата в 36 тыс. грн для эффективного, рейтингового, профессионального министра – это действительно мало.

"Горечь ситуации в том, что не Новосад зарабатывает много, а смешные деньги зарабатывают учителя, преподаватели, воспитатели. И думать надо о том, как это исправлять! А не высмеивать персоналии", – написал он.

Дмитрий Терешков отмечает, что Анна Новосад не заигрывает с электоратом, как это принято, и не утверждает, что жить на 10 тыс. грн в месяц – это нормально. По его словам, 36 000 гривен в месяц достаточно, чтобы удовлетворить базовые потребности небольшой семьи.

"Но удовлетворение базовых потребностей – это не все, с чем хочется иметь дело молодому человеку. Поэтому, чтобы завести ребенка в Украине, необходимо больше, чем 36000 гривен в месяц. Не говорить об очевидном вслух, чтобы не разозлить малоимущих? Это удел старых политиканов", - написал он.

Напомним, сайт "Сегодня" писал о том, что в Украине разгорелся скандал по поводу многотысячных зарплат топ-чиновников в декабре.

Спикер Рады Дмитрий Разумков предложил заслушать министров и премьера в связи с информацией о высоких премиях.

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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