Запад не признает, а Украина грозит санкциями: страсти вокруг российских выборов в Крыму

Сегодня в России пройдут президентские выборы, которые не обойдут стороной и Украину, точнее украинский Крым, где также оккупанты организовали незаконное "волеизъявление" крымчан. Киев пригрозил мерами в отношении причастных к этому процессу. Действующий российский лидер Владимир Путин на неделе даже заскочил на полуостров и провел митинг, встретившись с потенциальными избирателями.

Как Россия готовилась к выборам в Крыму

Оккупационная власть на полуострове не стеснялась в изощренности методов в подготовке местного населения к выборам. Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров рассказал, что Россия задействовала спецслужбы, чтобы обеспечить явку крымских татар на участки для голосования. У него создалось впечатление, что оккупанты хотят отыграться за тотальное неучастие крымских татар в так называемом "референдуме" 2014 года". Руководство Крымского индустриально-педагогического университета оказывало ощутимое давление на студентов, "прибегая к угрозам, что если те не проявят должную общественную активность в смысле голосования на выборах, то им тогда будет сложно дальше учиться".

"Рекрутируют людей для участия в выборах и через крымскотатарских предпринимателей ... Для Путина и его окружения очень важно, чтобы в Крыму была не просто продемонстрирована явка, а такая явка, уровень которой был бы намного выше, чем в России, в том числе и среди крымских татар".

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В свою очередь лидер крымскотатарского народа, народный депутат Мустафа Джемилев рассказал, что Москва вкладывает огромные деньги и использует все методы, чтобы согнать крымских татар на незаконные выборы.

"В Крыму настоящий психоз, на каждом шагу напоминание, что 18 марта выборы президента. Повсюду портреты президента и персонально ходят по домам, требуют расписаться в том, что человек извещен, что 18 марта выборы. Кроме того, конечно, намекают, что могут быть последствия, если человек не придет. Выделяют огромные средства для подкупа каких-то людей, чтобы они работали среди крымских татар, чтобы они хоть какое-то количество привели".

Визит Путина в Крым и требования РФ к Украине

Еще в начале февраля ходили разговоры, что Путин может проголосовать в оккупированном Крыму. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков не исключил такую возможность, указав, что согласно российскому законодательству, президент РФ может себе это позволить. Хотя украинский закон этого не разрешает.

В итоге российский лидер 14 марта сначала посетил строительство Крымского моста, подчеркнув, что рассчитывает на открытие автомобильного движения уже к концу года, после чего пошел по стопам Медведева, пообщавшись на митинге с крымчанами в стиле российского премьера: "Всех крепко-крепко обнимаю". Со сцены он напомнил о незаконном референдуме в 2014 году, когда жители Крыма якобы показали "настоящую демократию".

"Благодаря вашему решению Севастополь и Крым вернулись в родной дом, в дом нашей общей родины. Вы своим решением "восстановили историческую справедливость", которая была нарушена еще в советские времена, когда Крым и Севастополь незаконно даже по советским законам был отторгнут от РСФСР".

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В МИД РФ в свою очередь обратились к Украине с просьбой открыть участки в диппредставительствах в Киеве, Львове, Одессе и Харькове для участия россиян в голосовании.

"МИД Украины получило обращение посольства РФ в Украине относительно проведения 18 марта 2018 года выборов президента РФ и организации для граждан РФ, которые проживают в Украине, избирательных участков… Упомянутое обращение сейчас рассматривается причастными ведомствами".

Что о российских выборах в Крыму думают в Украине

Верховная Рада Верховная Рада официально обратилась к международному сообществу, приняв соответствующее постановление, с призывом не признавать российские выборы в оккупированном Крыму и ввести за их проведение санкции. Депутаты также припомнили Кремлю и незаконные выборы в Госдуму РФ в 2016 году.

Президент Украины Петр Порошенко: "В контексте российских президентских выборов в следующее воскресенье я четко заявил, что Украина не признает фейковые президентские выборы на временно оккупированных территориях и введет санкции против лиц, причастных к организации избирательного процесса. Я призвал Европейский Союз к аналогичным действиям в ответ на незаконные так называемые выборы".

Премьер-министр Владимир Гройсман: "И все остальные выборы – это фейк. Попытки выдать желаемое за действительное. Кроме украинских, никаких других выборов там быть не может".

Глава МИД Украины Павел Климкин: "Мы говорим о персональных санкциях для тех, кто участвует в организации этих выборов или в содействии этим выборам. Мы сейчас работаем над соответствующим списком. Нам нужно еще сделать процедуру верификации, но в ближайшее время мы его нашим друзьям передадим. Об этом я скажу в понедельник во время своей встречи с министрами иностранных дел (стран) Европейского Союза".

Нардеп Антон Геращенко: "Мы фиксируем все факты нарушения прав человека в Крыму, а также считаем, что оккупационная администрация нарушает права граждан Украины, заставляя их голосовать на выборах президента России в Крыму. Мы считаем эти выборы нелегитимными, и будем фиксировать всех лиц, которые занимались организацией выборов и будут членами избирательных комиссий. Они нарушают законы Украины, и мы считаем их коллаборационистами".

Украина в ООН: "Владимир Ельченко (постпред Украины в организации – ред.) направил письма генеральному секретарю ООН, председателю Совета Безопасности и государствам-членам ООН: проведение Россией президентских выборов в оккупированном Крыму нарушает Устав ООН. Результаты этих незаконных выборов будут ничтожными".

Как отреагировали на Западе

Европейский Союз (декларация Федерики Могерини): "Евросоюз остается приверженным реализации своей политики непризнания, в том числе посредством ограничительных мер. ЕС вновь призывает все государства-члены ООН рассмотреть возможность принятия аналогичных мер по непризнанию в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 68/262. Европейский Союз не признает проведение выборов Российской Федерацией на Крымском полуострове".

Миссия США в ОБСЕ (Гарри Камиан): "Соединенные Штаты решительно осуждают усилия России по принуждению украинских граждан в Крыму к голосованию на этих незаконных выборах. Соединенные Штаты не признали легитимность или результаты референдума в марте 2014 года, и мы не признаем выборов, которые Россия проведет в Крыму 18 марта. В оккупированном Россией Крыму, по определению, выборы, проводимые оккупационными властями или по российскому законодательству, не имеют легитимности. Проще говоря, господин председатель (ОБСЕ), Крым – это Украина".

Госдеп США: "Четыре года назад Россия провела нелегитимный, сфабрикованный "референдум" в Украине, совершив тщетную попытку легетимизировать аннексию украинской территории. Жители Крыма были вынуждены голосовать под контролем вооруженных до зубов российских военных. На своем предвыборном митинге в Крыму президент Путин вновь высказал незаконные претензии России на украинскую территорию, еще раз открыто подтвердив то, что российское правительство презирает международный порядок и не уважает территориальную целостность суверенных государств".

Президент Австрии Александер ван дер Беллен: "С точки зрения Австрии понятно, что аннексия Крыма противоправная. Такой же является позиция Евросоюза. Поэтому на территории Крыма не могут проводиться правомочные выборы в российский парламент или президента. И это не только моя точка зрения. Это однозначно точка зрения всего австрийского правительства".

Послы "Большой семерки": "Санкции против России будут оставаться в силе, пока не произойдет изменений в агрессивной политике Кремля. В контексте президентских выборов в России было высказано решительное осуждение планов проведения соответствующего избирательного процесса на территории временно оккупированного Крыма".

Киев запретил россиянам голосовать в Украине, в РФ истерика

Несмотря на запросы российской стороны открыть участки на территории Украины и обеспечить беспрепятственный доступ граждан РФ, Киев принял неожиданное решение – Россиян не допустят к выборам президента РФ на территории Украины. Как заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, украинская сторона сослалась на агрессию со стороны РФ и на нежелание Москвы подчиниться законам Украины и требованиям соблюдать международное право и отказаться от проведения незаконных выборов в Крыму.

"МВД Украины сообщает, что в воскресенье 18 марта 2018 года режим охраны дипломатических учреждений РФ на территории Украины – в Киеве, Харькове, Одессе и Львове – не будет предусматривать доступ к этим объектам граждан РФ для голосования на выборах".

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В свою очередь в Министерстве иностранных дел РФ разразились истерикой на решение украинской стороны и рассчитывают, что действия Киева получат принципиальную оценку ООН, ОБСЕ и других авторитетных международных структур.