Запад переоценивает опасность Путина, а Украина готова делать высокоточные ракеты: ТОП-5 цитат недели

Генпрокурор Луценко назвал впечатляющие цифры по "Укроборонпрому"

Бывшая госсекретарь США Мадлен Олбрайт не считает Путина серьезным противником. Фото: Getty Images.

Запад переоценивает опасность Путина, а Украина готова делать высокоточные ракеты: ТОП-5 цитат недели //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/c95/098/5c8c9509811b3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/c95/098/5c8c9509811b3.jpg 2019-03-16T14:00:00+02:00 Политика Генпрокурор Луценко назвал впечатляющие цифры по "Укроборонпрому"

Одной из главных тем уходящей недели стали российские кибератаки. Читайте подборку цитат от ведущих политиков, госчиновников и экспертов Украины и мира в специальном материале сайта "Сегодня".

Порошенко: На повестке дня – вопрос о создании высокоточного ракетного оружия повышенного радиуса действия

Президент Петр Порошенко намекнул на создание в Украине новейших мощных ракет. Глава государства считает, что Украина должна заняться разработкой ракет повышенной дальности полета, так как Договор о ракетах средней и меньшей дальности больше не действует. Об этом он сказал во время выступления на Совете регионального развития Житомирской области.

"Мы придерживались ограничений, которые на нас накладывал Договор о ракетах средней и меньшей дальности, который действовал со времен СССР. Теперь РФ, создавая новые угрозы для безопасности Европы, разрушила этот Договор. Выводы из новой ситуации делают все наши партнеры, США юридически вышли из него", – сказал он.

Порошенко считает, что и Украина должна взяться за разработку более мощного вооружения, которого бы боялся враг.

"Нашим конструкторским бюро и промышленности теперь не связывают руки никакие ограничения дальности полета ракет. А значит, на повестке дня вопрос о создании высокоточного ракетного оружия повышенного радиуса действия, способного поражать цели далеко в тылу врага", – подчеркнул глава государства.

Как мы ранее писали, в связи с крахом ракетного Договора о ракетах средней и меньшей дальности между США и Россией у Украины могут развязаться руки в создании ракет. Как рассказывал сайту "Сегодня" директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец, сегодня Украина имеет разработки ракетной техники, дальность которой ограничивается, по сути, искусственно – чтобы не нарушать ДРСМД. Но Украина может вернуться к идее наращивания ракетной мощи.

Луценко: Убытки от коррупции в "Укроборонпроме" на 350 млн, под подозрением 112 человек

По коррупции в госконцерне "Укроборонпром" открыто 480 уголовных производств. Речь идет не только о хищениях, которые были обнародованы в журналистском расследовании, а в целом по преступлениям в "оборонке". Об этом рассказал во время заседания Временной следственной комиссии Верховной Рады генеральный прокурор Юрий Луценко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, многие уголовные производства уже рассматриваются в судах, а десятки коррупционеров даже получили приговор.

"Дело "Оптимумспецдеталь" не является единственным делом такого рода. В ЕРДР 480 уголовных правонарушений, которые касаются госконцерна "Укроборонпром". Убытки по предварительным данным составляют 350 млрн гривен. По этим делам военная прокуратура уже объявила подозрения 112 лицам. В суд направлено 111 производств и 77 человек осуждены. Среди них экс-директора Киевского бронетанкового и Николаевского судоремонтного заводов", – сказал Луценко.

Генпрокурор подчеркнул, что с 2016 года решениями судов по делам от Военной прокуратуры государству возвращено 2,3 миллиарда гривен и 43 тысячи га земли.

Тымчук: Россия готовит массированный киберудар по Украине

Россия готовит новые кибератаки на Украину. Сейчас агрессор готовит серию атак для дестабилизации ситуации в стране в предвыборный период и после выборов. Об этом сообщил в Facebook народный депутат, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

По его словам, для реализации данных планов департаментом киберзащиты ВС РФ совместно с ведущими научными учреждениями России разработано специальное программное обеспечение (вирусы нейтрализации и проникновения, изменения формата и т.п.), которое планируется использовать в киберпространстве Украины. Этой операцией руководит Генеральный штаб РФ.

"Данное программное обеспечение имеет сугубо "хакерский" характер, а их отдельные компоненты были приобретены ВС РФ в декабре 2018 года при посредничестве московского офиса "Лаборатории Касперского". Согласно разработанной стратегии, на первом этапе, используя специальные "хакерские программы", российская сторона будет стремиться "корректировать" процесс подведения результатов президентской кампании в Украине, синхронизируя с массированной информационно-пропагандисткой кампанией по формированию общественного мнения как в Украине, так и на международной арене. Цель – заявить о "фальсификации результатов" и "нелегитимности" проведенных выборов", – написал Тымчук.

Москва рассчитывает, что этот план вместе с другими элементами стратегии (информационными и силовыми) позволят обеспечить масштабную дестабилизацию внутриполитической обстановки в Украине на длительный период.

Как писал на днях Тымчук, Россия работает над тем, чтоб признать выборы в Украине нелегитимными. Для этого Кремль пустил в ход даже пророссийских западных журналистов, которых шлет в Украину для отказа во въезде, о чем и так заранее известно. Читайте подробней, для чего это делается.

Олбрайт: Мы склонны приписывать России слишком большое влияние, а Путин играет слабыми картами

Запад ошибочно фокусируется на России как главной угрозе, хотя Путин играет слабыми картами, и его не стоит переоценивать. В то же время главная опасность исходит от Китая и террористов. Об этом в интервью чешскому изданию Seznam Zpravy заявила бывшая госсекретарь США Мадлен Олбрайт.

"Думаю, мы, вероятно, склонны приписывать России и ее президенту слишком большое влияние. Путин играет слабыми картами. Он бывший сотрудник КГБ, но я не хотела бы, чтобы его считали важнейшим лицом в мире," – сказала она.

По мнению Олбрайт, Россия создает наибольшие проблемы посредством дезинформации и кибератак, а это является действительно значительным вызовом для безопасности.

Среди крупнейших вызовов для безопасности экс-госсекретарь также назвала войну на востоке Украины, торговый спор между США и Китаем, политическую ситуацию в таких странах, как Турция.

Ранее бывший госсекретарь США Мадлен Олбрайт в интервью Diе Presse заявила, что Россия постоянно провоцирует другие страны, а затем выставляет себя оскорбленной. По мнению Олбрайт, Россия начала операцию в Сирии только для того, чтобы отвлечь мировую общественность от Украины и усилить свое влияние на Ближнем Востоке.

Глава МИДа Польши: Новая военная база США появится в республике до конца 2020 года

Глава МИД Польши рассказал, когда в стране появится военная база США. Так, власти Польши рассчитывают, что новая военная база США появится в республике и начнет действовать до конца 2020 года. Об этом заявил на брифинге в четверг, 14 марта глава МИД республики Яцек Чапутович по итогам выступления в Сейме (нижней палате парламента) с программной речью своего ведомства.

"Есть шанс, что до конца следующего года эта база будет закончена и будет готова к действию", – сказал Чапутович.

Отвечая на вопрос журналистов о том, не будет ли это базой в Редзикове, которая уже создается на территории Польши, министр сказал, что это не так.

"Мы этого так не видим", – сказал он и напомнил, что в Редзикове создается база ПРО.

"Речь о расширении военного присутствия в Польше. Мы хотим, чтобы элементы были постоянными", - сказал он, подчеркнув, что есть разные возможности усиления присутствия.

Польша лоббирует постоянную базу США на фоне опасений из-за российской агрессии. Президент Польши Анджей Дуда встретился с президентом США Дональдом Трампом и сказал, что базу можно назвать "Форт Трамп".

Польша неоднократно обращалась к вопросу о постоянном военном присутствии США на своей территории в связи с опасениями российской агрессии, предлагая на такую базу до 2 млрд долл. США. Американские солдаты сегодня присутствуют на территории Польши в составе контингента НАТО.

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