Западный эксперт рассказал, как Россия меняет способы пропаганды

Цель россиян – охватить как можно более широкую аудиторию и влиять на массы, говорит Мартин Иннес

Реклама

В странах Балтии и Украине российская пропаганда распространяет много сообщений о нацизме, а также пытается навязывать месседжи, что государственные институты падают и в краткосрочной перспективе не выживут. Однако в будущем Россия намерена использовать новые средства донесения своей лживой информации

Об этом директор научно-исследовательского института преступности и безопасности Кардиффского университета Мартин Иннес рассказал в комментарии сайту "Сегодня".

"Совсем недавно они (россияне. – Ред.) начали использовать новые антилиберальные месседжи: что либерализм глубоко коррумпирован, дискредитировал себя и есть другой путь", – говорит западный эксперт.

"Думаю, во-первых, Россия будет трансформировать и выдумывать новые, более креативные способы распространения своей дезинформации после анализа влияния уже существующих каналов донесения информации. Цель России же не в том, чтобы создать какие-то закрытые медиа и социальные сообщества и доносить информацию исключительно туда. Цель – охватить как можно более широкую аудиторию и влиять на массы. Поэтому они будут трансформировать каналы информации и способы донесения этой информации", – выразил мнение Мартин Иннес.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В НАТО рассказали, как путинская пропаганда раскалывает единство Запада

"Во-вторых, Россия будет выходить за пределы Facebook и Twitter, в другие социальные сети и платформы для молодежи, используя микротаргетинг", – предположил он.

Напомним, старший научный сотрудник лаборатории цифровых судебно-медицинских исследований Atlantic Council в Чехии Якуб Каленский в комментарии сайту "Сегодня" рассказал, что Запад недооценивает пропаганду России и вранье Кремля.

Больше мнений экспертов читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Кремлевские фейки: что вы знаете о российской пропаганде".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама