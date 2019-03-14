Запрещенные ракеты как стратегия: зачем они США и какова роль Украины в производстве оружия возмездия

Эксперт рассказал о глобальном плане Соединенных Штатов в отношении России

Фото: Getty Images

Запрещенные ракеты как стратегия: зачем они США и какова роль Украины в производстве оружия возмездия Людмила Грубник //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/82c/2d1/5c482c2d12cea.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/82c/2d1/5c482c2d12cea.jpg 2019-03-14T13:27:00+02:00 Политика Эксперт рассказал о глобальном плане Соединенных Штатов в отношении России

Испытание американцами запрещенных Договором о ракетах средней и меньшей дальности ракет наземного базирования с дальностью полета около 1 000 километров – это попытка давления на Кремль.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" заявил военный эксперт Олег Стариков.

По его словам, появление информации об этих ракетах вовсе не означает начала гонки вооружений.

"У США основная стратегия – это предотвращение войны. Поэтому все, что они делают, направлено именно на это, чтобы удержать Российскую Федерацию от нарушения и вернуть ее в лоно Договора о РСМД. Это стратегия принуждения к миру", – говорит Стариков.

Эксперт считает, что это не значит, что американцы сразу же стали открыто нарушать Договор, который, лишь приостановлен обеими сторонами, а не расторгнут полностью. Скорее всего, это будут ранее произведенные ракеты воздушного или морского базирования, которые просто поставят на шасси.

"Быстро создать ракету невозможно. Для этого нужны минимум пять лет. Кроме того, технологий нет, они уничтожены. Скорее всего, они имеющиеся крылатые ракеты воздушного или морского базирования, которые разрешены Договором, делают наземными. Перевести на наземное базирование ракеты легко. Поставить на шасси – и все. Делают, к примеру, Tomahawk или Pershing II наземного базирования. Таким образом, американцы показывают россиянам, что научно-технические возможности и технологии у них есть", – продолжает эксперт.

По его мнению, это лишь первый шаг на пути принуждения России к выполнению Договора. Но если цель США (добиться уничтожения или вывоза за Урал запрещенных ДРСМД российских ракет) не будет достигнута, они приступят к следующему шагу.

"Если Кремль не обратит на это внимание, то будет принято решение НАТО о размещении этих ракет в Европе, – дополняет Стариков.

Если и это не подействует на Кремль, будет принято следующее решение, ключевую роль в котором играет Украина, считает он.

"Третий шаг – Украине будет дан сигнал о производстве ракет малой дальности. Кстати, он уже дан, и они уже сейчас делаются. Это "Гром-2" и "Нептун", ракеты воздушного и наземного базирования. Сейчас дальность их полета 300 километров, что разрешено Договором. Но, исходя из техничных характеристик, их можно сделать 500, 600 и 1 000 км. Это оружие возмездия. И нам американцы их сделать разрешат", – подытожил эксперт.

Напомним, США со 2 февраля приостановили действие Договора о РСМД, уведомив об этом Россию. Вашингтон больше не считает себя обязанным выполнять условия этого документа и обвиняет в его нарушении Москву.

Кроме того, мы писали, что американский президент Дональд Трамп отвел шестимесячный срок для полного выхода из ракетного соглашения.

Как уже сообщалось, накануне Путин подписал указ о приостановлении Россией выполнения ДРСМД.

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АВТОР: Людмила Грубник Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.