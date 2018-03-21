Запрет на оружие в Раде и Кабмине подписал Порошенко

Президент Петр Порошенко подписал Закон Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц", который был принят Верховной Радой Украины 20 марта 2018 года.

Закон запрещает проносить оружие и боеприпасы в стены парламента, Кабмина или Администрации президента, устраняя при этом правовую коллизию, согласно которой ранее нардепы имели право проносить такие предметы в госучреждения – даже в сессионный зал Верховной Рады.

Закон вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, на прошлой неделе, 15 марта, генпрокурор Юрий Луценко выступил с жесткими обвинениями в адрес народного депутата Надежды Савченко. По его словам, она лично планировала осуществить нападение на Верховную Раду с использованием гранат, минометов и автомата.

В тот же день, после озвученных обвинений, с нардепом случился еще один неприятный момент – Савченко вывели из зала Рады. Как говорили в парламенте, политик пришла на работу с оружием и гранатами. Вскоре сама Савченко подтвердила, что пришла в Раду с оружием и даже рассказала, что при ней был именно наградной пистолет, а вот наличие гранат не подтвердила, но и не опровергла.

Уже 19 марта, когда началась пленарная неделя у депутатов, в Раде госохрана с собаками искала взрывчатку. Как пояснил начальник Управления государственной охраны Валерий Гелетей, в связи с последними заявлениями относительно попыток некоторых лиц организовать теракт в Верховной Раде были усилены меры безопасности – и сотрудники государственной охраны провели осмотр кулуаров парламента и прилегающих к зданию территорий.

Отметим, Гелетей и ранее говорил о намерении запретить депутатам проносить в Раду оружие - так, в 2017 году было инициировано письмо-обращение о том, чтобы нардепы приняли соответствующее решение.

"Действует постановление 1995 года, которое запрещало внесение оружия, боеприпасов, тем самым есть правовая коллизия: это постановление запрещало, но статус народного депутата им позволял (проносить оружие в здание парламента – Ред.)", – рассказывал Гелетей в октябре 2017 года.