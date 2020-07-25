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Запрет пропаганды ЛГБТ в Украине: когда Рада рассмотрит скандальный закон

25 июля, 16:03

Станислав Кожемякин Станислав Кожемякин

В "Слуге народа" озвучили примерную дату ознакомления с законов о наказаниях за "пропаганду гомосексуализма"

В Верховной Раде не планируется рассмотрение законопроекта о запрете "пропаганды гомосексуализма и трансгендеризма" в Украине.

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Об этом, как сообщает УНИАН, 25 июля заявил председатель партии "Слуга народа" и первый заместитель председателя в парламенте фракции Александр Корниенко.

Он назвал инициативу своих однопартийцев Елены Лис и Георгия Мазурашу "неактуальной" и "очень дискуссионной".

Напомнив об обязательствах Украина перед ее международными партнерами, Корниенко подчеркнул, что скандальный законопроект следует проверить на дискриминацонность.

По его словам, на обсуждение фракции данный законопроект еще не выносился. И в ближайшее время его обсуждение не планируется.

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"Обсуждать их (надо – ред.) тогда, когда мы определимся с насущными экономическими вопросами, проведем налоговую амнистию, решим, что делать с налогом на вывезенный капитал, решим, что делать с бюджетом на следующий год", – сказал он.

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Напомним, что авторы законопроекта заявили, что пропаганда однополых отношений и трансгендерности вредит физическому и психическому здоровью человека, а также его моральному и духовному состоянию. Поэтому они предложили штрафовать за это на 17 тыс. грн, если это было сделано юрлицом – на 51 тыс. грн, если публично – на 85 тыс. грн, а чиновником – то на 136 тыс. грн.

Стоит отметить, что на сегодняшний день в Украине не запрещена "пропаганда" никаких сексуальных отношений. Однако ежегодный Марш Равенства, который должен был пройти в мае, перенесли из-за эпидемии коронавируса.

Однако своеобразную акцию ЛГБТ-сообщество в этом году все же провело – при помощи беспилотника "поместили" радужный флаг на меч монумента Родины-матери.

А как проходил первый Марш Равенства в Харькове, смотрите в видеосюжете:

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Верховная Рада гомофобия лгбт гомосексуальность слуга народа трансгендерность Александр Корниенко

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