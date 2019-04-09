Запрет въезда лидеру румынских венгров: МИД Румынии обратился к посольству Украины

В румынском ведомстве намекнули на возможность судебного обжалования решения украинской стороны

Фото: Facebook

Запрет въезда лидеру румынских венгров: МИД Румынии обратился к посольству Украины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/c58/5c4/5cac585c412cd.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/c58/5c4/5cac585c412cd.jpg 2019-04-09T11:33:33+03:00 Политика В румынском ведомстве намекнули на возможность судебного обжалования решения украинской стороны

Министерство иностранных дел Румынии запросила у украинского посольства в Бухаресте объяснения относительно запрета въезда в Украину лидеру Демократической союза венгров Румынии Хунору Келемену.

Румынское внешнеполитическое ведомство хочет узнать о причинах, по которым их дипломата не пустили в Украину.

"МИД принял к сведению тот факт, что украинские власти не разрешили депутату Хунору Келемену пересечь венгерско-украинскую границу 6 апреля 2019 года. Об этом инциденте депутат Хунор рассказал по телефону министру иностранных дел. МИД обратился в посольство Украины с просьбой информировать о мотивах решения", – говорится в сообщении ведомства.

В МИД Румынии напомнили, что решение о въезде иностранцев в Украине находится в ведении украинских властей, однако дипломатические миссии и консульства, аккредитованные в Украине, не имеют роли в этой процедуре.

"Подобные решения могут быть опротестованы судебным путем в украинских инстанциях только соответствующим лицом", – заявили румынские дипломаты.

Напомним, 6 апреля в Украину не пустили лидера союза венгров Румынии. По словам Келемена, он ехал в Ужгород на празднование 30-летия организации Общества венгерской культуры Закарпатья. В то же время МИД Венгрии хочет встретиться с послом Украины из-за запрета въезда в страну главе ДСВР. Келемен сообщил, что предъявил румынский дипломатический паспорт и сообщил МИД Румынии о запрете на въезд в Украину.

В то же время в Госпогранслужбе объяснили запрет въезда лидеру союза венгров Румынии. Как рассказал помощник главы ГПСУ Олег Слободян, решение о выдворении из Украины румынского дипломата основано на указании одного правоохранительных органов страны.

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