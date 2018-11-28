Запуск Антикоррупционного суда: Кабмин принял два важных решения

Сегодня, 13:57

Правительство урегулировало вопрос деятельности членов общественного совета международных экспертов


Кабинет министров Украины принял решение о запуске Высшего антикоррупционного суда. Соответствующее решение принято на заседании правительства.

"Два важных решения сегодня правительство приняло относительно запуска Высшего антикоррупционного суда. Первое касается урегулирования вопросов деятельности членов общественного совета международных экспертов", - сказал министр юстиции Павел Петренко.

По его словам, эти эксперты уже прибыли в Украину.

Второе решение, отметил он, касается выделения помещения для Антикоррупционного суда.

Принятие закона о Высшем антикоррупционном суде в Украине отвечает международным обязательствам страны и интересам ее граждан и компаний и является весьма положительным событием. Так говорится в заявлении Европейской внешнеполитической службы ЕС, 

В заявлении также говорится, что борьба с коррупцией является "ключевым компонентом соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной". Помимо этого, акцентируется внимание на том, что необходимо соблюдать полную независимость антикоррупционных ведомств, которые должны "выполнять свои задачи без чрезмерного влияния".

Напомним, 7 июня Верховная Рада Украины во втором чтении одобрила законопроект о Высшем антикоррупционном суде.

Напомним, ранее вспыхнул новый спор по ВАКС. Активисты уверены, что топ-коррупционеры избегут наказания. По мнению общественности, в ране принятом законе оказалась правка, о которой до этого не было слышно, и она могла серьезно изменить ситуацию в борьбе с коррупционерами.

Тем не менее в ЕС заявили, что принятие закона о Высшем антикоррупционном суде в Украине отвечает международным обязательствам страны и интересам ее граждан и компаний и является весьма положительным событием.
Кабмин, правительство, антикоррупционный суд

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Источник:

УНИАН

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