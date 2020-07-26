Заработала больше Зеленского: сколько за июнь получила Мендель

Из месячного дохода вычли налогов на сумму девять тысяч гривен

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель за прошлый месяц заработала больше, чем ее шеф Владимир Зеленский получил за июнь.

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Об этом сообщают "Українські новини", ссылаясь на ответ Государственного управления делами.

Отмечается, что из месячного дохода вычли налогов на сумму девять тысяч гривен.

"Общая сумма заработной платы пресс-секретаря президента Украины Юлии Мендель в июне 2020 года составляла 46 217 гривен: должностной оклад – 21 749 грн, надбавка за интенсивность труда – 8699 грн и другие выплаты (служебные командировки, премии) – 15 767 грн. С насчитанной зарплаты уплачены налоги и сборы согласно действующему законодательству в сумме 9012 грн", – говорится в сообщении Госслужбы управления делами.

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Таким образом, на руки Мендель за июнь получила чуть более 37 тысяч гривен.

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Как сообщали новости "Сегодня", спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков недавно оценил уровень зарплат депутатов. В парламенте депутаты не раз жаловались на зарплаты в районе 35-40 тысяч, но глава ВР считает, что на данный момент заработок вполне адекватен.

А вот простым украинцам приходится намного сложнее, особенно пенсионерам. С 1 июля в Украине прошло очередное повышение пенсий, а минимальная выросла "аж" на 74 гривни. В то же время каждый 500-й пенсионер получает в 10 раз больше минимума.

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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