Зараженный коронавирусом нардеп рассказал о визите в Раду

Зараженный коронавирусом народный депутат Сергей Шахов рассказал, что после его прихода в Верховную Раду прошли тестирование 79 человек. Об этом он сказал во время своего видеообращения на Facebook.

"По прилете из Европы я был дома один день. Потом выехал утром на эфир (одного из телеканалов). Заехал в комитет (по вопросам экологии), буквально на минуту. Потом я заехал на совещание в парламенте, где были все главы фракций. Конечно, все сегодня уже прошли тесты , 79 человек, результаты будут, обязательно сообщу", – рассказал Шахов.

Как сообщали новости "Сегодня", накануне Сергей Шахов рассказывал, что после прибытия из Европы 11 марта сначала обратился в частную клинику, которая не смогла диагностировать у него вирус, однако после повторного обследования уже государственными врачами был подтвержден у него коронавирус, и сейчас он находится на самоизоляции. Сегодня же Шахов рассказал, где на самом деле он заразился коронавирусом.

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В парламент срочно прибыла группа сотрудников Минздрава для установления лиц, с которыми контактировал Шахов. Как оказалось, нардеп вернулся из-за границы 11 марта, а 12 числа уже посещал эфиры телеканалов и присутствовал на заседании комитета ВР по вопросам экологии. В МВД рассказали, что уже установлены полсотни человек, с которыми контактировал нардеп.

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