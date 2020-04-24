Заразившийся коронавирусом депутат сегодня вернется в Раду (видео)

Врачи признали его состояние здоровья удовлетворительным, и он рвется на работу

Народный депутаты от группы "Доверие" Сергей Вельможный заявил, что выздоровел от COVID-19 и сегодня уже примет участие во внеочередном заседании Верховной Рады. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Наконец-то это случилось – врачи признали мое состояние здоровья удовлетворительным. Спасибо всем тем, кто поддерживал меня в период болезни. Ну а моим хейтерам – не дождетесь", – сказал он в видеообращении.

В своем посте к видео он добавил, что "сегодня планирует принять участие во внеочередном заседании Верховной Рады Украины".

Видео: Facebook

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Как сообщали новости "Сегодня", 21 марта нардеп Сергей Шахов, находящийся тогда в Александровской больнице, сообщил, что туда также попал его коллега Сергей Вельможный с сыном, у которых также подтвердился вирус. Позже уже сам госпитализированный нардеп рассказал о результатах теста на коронавирус. Спустя пару недель у нардепа выявили двухстороннюю пневмонию после прохождения компьютерной томографии.

Отметим, что Сергей Шахов был выписан из больницы в конце марта. По его словам, в течение некоторого времени ему необходимо находиться на самоизоляции и под наблюдением врачей.

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