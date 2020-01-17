Пристайко назвал нынешние зарплаты министров "неуважением к нашему государству"

Фото: radiosvoboda.org

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко считает, что зарплата чиновников в 16 тысяч гривен является неуважением к государству. Об этом он сказал в Верховной Раде, отвечая на вопросы народных депутатов во время Часа вопросов к правительству.

Глава МИД отметил, что дискуссия относительно зарплат чиновников необходима.

"Это, наверное, и есть тот путь, который мы должны пройти для того, чтобы оценить внутри себя, каким образом мы с вами готовы как государство оплачивать услуги, включая чиновников, и всего остального", – сказал Пристайко.

Он отметил, что существующий дисбаланс между зарплатами топ-чиновников и их должностными обязанностями придется рано или поздно решать.

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"Оклады министров в 16 тысяч гривен – это неуважение к нашему государству, и это путь к тому, чтобы эти бешеные проценты премий и еще что-то решалось... Надо посмотреть, сколько стоит оплата труда каждого из нас, когда мы говорим, что некоторые судьи или кто-то еще получает в сотнях тысяч гривен, а вы все еще рассчитываете, что министры могут работать за 16 тысяч гривен. Это значит, что мы сами себя обманываем, и этот вопрос надо решить как можно скорее", – подчеркнул Пристайко.

Ранее президент Владимир Зеленский дал поручение правоохранительным органам в течение двух недель установить причастных к "слитым" в СМИ аудиозаписям со встреч премьер-министра Алексея Гончарука с министрами и представителями Нацбанка.

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Как известно, после публикация в СМИ "сливов" с правительственных встреч на которых обсуждалась экономическая ситуация коммуникация с президентом, Гончарук сделал заявление.

Позже премьер-министр Гончарук заявил о сложении полномочий по собственному желанию.

До этого Алексей Гончарук призвал не спекулировать на размерах зарплат министров. Он считает, что госслужащие всех уровней должны получать достойную зарплату, чтобы у них не было соблазна злоупотреблять своим служебным положением.

Новости "Сегодня" внимательно следят за событиями вокруг отставки украинского премьера. Более подробно об этом читайте в специальной хронике Отставка Гончарука: все подробности, реакция политиков и экспертов.

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