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Заседание Кабинета министров: онлайн-трансляция

25 марта, 13:03

Сергей Мартынец

Правительство может ввести режим чрезвычайной ситуации по всей стране

Кабинет министров Украины собрался на очередное заседание, которое показывает сайт "Сегодня". Также ожидаются важные решения по противодействию распространению коронавируса и предотвращению последствий пандемии.

В то же время источник "Украинской правды" сообщил, что правительство на сегодняшнем заседании может принять решение о введении режима чрезвычайной ситуации по всей стране (на сегодняшний день ЧС пока в 10 областях). Поэтому Кабмин пока не планирует обращение к президенту по введению более жестких мер – чрезвычайного положения.

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"Существует комиссия по вопросам чрезвычайных ситуаций, которая должна провести формальное заседание и обратиться к правительству с соответствующим предложением", – сказал собеседник.

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По данным УП, соответствующая комиссия проводила свое заседание во вторник вечером. Один из членов КМУ подтвердил информацию. По его словам, "этот вопрос (введение ЧС) планируется".

Помимо чрезвычайной ситуации правительство намерено рассмотреть изменения в бюджет для создания стабилизационного фонда для борьбы с коронавирусом и последствиями пандемии.

Как сообщали новости "Сегодня", 23 марта Кабмин ввел режим чрезвычайной ситуации еще в трех областях.

По состоянию на утро 25 марта на территории Украины зафиксировано 113 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса в 13 областях и г. Киеве, а именно: в Черновицкой – 38 (1 умер), Киевской – 22, Ивано-Франковской – 5 (1 умер), Тернопольской – 4, Днепропетровской – 2, Житомирской – 2 (1 умер), Запорожской – 2, Львовской – 2, Волынской – 1, Донецкой – 1, Луганской – 1, Одесской – 1, Черкасской – 1 и в Киеве – 31. Выписан после лечения 1 человек (Черновицкая область). Кроме того, в Тернополе умер инфицированный COVID-19 мужчина. Это уже четвертая смерть в Украине от коронавируса.

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правительство Кабинет министров

Источник: Сегодня

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