Заседание Кабинета министров: онлайн-трансляция

Кабинет министров проводит очередное заседание под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля.

После заседания правительства пройдет онлайн-брифинг ориентировочно в 14:00 (в зависимости от продолжительности заседания) по изменениям в госбюджет и сегодняшним решениям Кабмина. На брифинге выступят министр финансов Украины Сергей Марченко, министр здравоохранения Максим Степанов и исполняющий обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий.

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Как сообщали новости "Сегодня", на прошлом заседании правительства 8 апреля Денис Шмыгаль заявлял, что в апреле карантин точно не отменят, хотя его действие заканчивается 24 апреля, но его намерены продлить. В то же время он отмечал, что страна не должна сидеть и экономику нужно поднимать уже в мае. В связи с этим премьер даже представил стратегию по выходу из карантина.

Также Шмыгаль анонсировал план выхода Украины из єкономического кризиса. По его словам, наша страна может раньше начать разработку такого плана по стабилизации экономики, поскольку, в сравнении с Испанией и Италией, раньше начала карантинные мероприятия.

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