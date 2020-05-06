Заседание Кабинета министров: онлайн-трансляция

Кабинет министров проводит заседание под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля.

После этого, ориентировочно в 14:00, состоится онлайн-брифинг министра социальной политики Марины Лазебной относительно выполнения социальных инициатив правительства и президента Украины.

Напомним, 4 мая состоялось внеочередное заседание правительства, на котором приняли решение о продлении карантина до 22 мая и смягчении некоторых ограничений. Глава правительства объяснял, что Кабмин принял это решение для того, чтобы бизнес смог подготовится к работе: закупить необходимые материалы, провести запись клиентов и т.д. Читайте подробнее, кому разрешат работать с 11 мая.

При этом Денис Шмыгаль говорил, что карантин будет продлен и после 22 мая, но с новыми этапами послабления ограничений. Он отметил, что даже Всемирная организация здравоохранения 4 мая приняла решение о продлении сроков оглашенной пандемии на два месяца. По его словам, через несколько дней в Украине будет положено начало завершению эпидемии. А вот общественный транспорт пустят не скоро. Шмыгаль и замминистра здравоохранения Виктор Ляшко прояснили ситуацию.

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