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Заседание Кабинета министров: онлайн-трансляция

3 июня, 13:25

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Правительство пока в старом составе, но депутаты уже хотят его обновить

Кабинет министров проводит очередное заседание под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Кроме того, по итогам заседания правительства на брифинге выступят министр здравоохранения Максим Степанов, и. о. министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Ольга Буславец и заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

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Как сообщали новости "Сегодня", на одном из своих заседаний в мае Кабмин представил программу выхода из коронакризиса. По словам премьера, документ начали готовить сразу после начала карантина и работали над ним более 6 недель, и теперь он предлагается для публичного обсуждения.

А тем временем на этой неделе Верховная Рада может назначить новых министров в Кабмин. Так, например, в "Слуге народа" даже определилась с кандидатурами Романа Абрамовского в Минэкологии и Александра Ткаченко в Минкульт, а вот по министру образования не пришли к согласию.

Кроме того, депутаты планируют сменить и вице-премьера по европейской интеграции. Сейчас им является Вадим Пристайко, но вместо него хотят поставить Ольга Стефанишина, а самого Пристайко хотят сделать послом Украины в Великобритании.

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правительство Кабинет министров

Источник: Сегодня

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